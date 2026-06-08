川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府擬以移民詐欺為由，取消17名歸化美國公民國籍，創下最大規模行動。

川普政府擬以移民詐欺為由，取消17名歸化美國公民國籍，創下最大規模行動。 重點二： 司法部稱此舉針對暴力犯、性犯罪者與詐欺犯，並優先處理入籍時造假者。

司法部稱此舉針對暴力犯、性犯罪者與詐欺犯，並優先處理入籍時造假者。 重點三：被取消國籍者可在聯邦法院提出挑戰，但將失去公民權與免遭驅逐保障。

哥倫比亞 廣播公司(CBS)8日獨家報導，川普 政府即將以移民詐欺罪名為由取消17名美國公民 的國籍，進而推出迄今規模最大的取消國籍(denaturalization)行動。歸化入籍的美國國民遭到取消國籍之後，將恢復到先前的身分，通常是擁有永久居留權，失去身為美國公民的所有法律權益，例如免於受到驅逐的保障。

報導指出，司法部官員說，這波行動將是美國政府有史以來對於取消國籍權力的最大規模使用。川普總統重返白宮之後推動大規模驅逐行動迄今，政府很少動用取消國籍權力。

根據統計，1990年到2017年間，司法部平均每年提出11起取消國籍案件的相關訴訟。

聯邦法律允許政府針對透過詐欺手段取得美國公民身分的外籍人士取消國籍，例如在申請入籍過程中隱瞞犯罪前科等事實。不過，取消國籍的過程耗時冗長、過程複雜且很少執行，政府官員必須在聯邦法院的民事或刑事訴訟中說服法官剝奪歸化入籍者的美國國籍。

2025年，司法部擴大將將優先考慮取消國籍的入籍公民類別。司法部官員上個月宣布十多起取消國籍案件，數量創下歷年新高。

最新一輪則有17名美國公民面臨取消國籍，其中包括暴力犯、重罪犯、兒童性侵犯、詐欺犯以及移民詐欺犯。某些案例是申請人不符合入籍資格，包括缺乏「良好品德」(good moral character)。

17人名單當中包括：涉嫌性侵女兒的海地移民、性侵15歲以下兒童而遭定罪的南斯拉夫移民、接收未成年人情色影像而遭定罪的墨西哥移民、被控性侵兒童的哥倫比亞前天主教神父、坦承對兒童性犯罪的菲律賓移民、提交H-1B工作簽證申請假資料的印度移民、遭控洗錢的哥倫比亞毒販女兒、電信欺詐定罪的牙買加移民、被控欺詐美洲原住民部落賭場的古巴移民以及申請入籍過程中使用假身分的其他移民。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)指出，司法部對於濫用入籍手續的行為抱持「零容忍」態度。他說，有犯罪前科的外籍人士正對過去犯罪撒謊，包括毒販、性侵犯以及詐欺犯。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)表示，川普政府將繼續使用所有合法途徑來取消國籍並驅逐外國人。

根據法律規定，遭到取消國籍者得以對政府指控提出挑戰，爭取保留公民身分。