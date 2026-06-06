赫塞斯紀念諾曼第登陸82周年 籲歐洲應對移民問題

國防部長赫塞斯(中)在紀念諾曼第登陸82周年的儀式上敬禮。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 赫塞斯在諾曼第登陸82周年紀念場合談移民威脅。

赫塞斯在諾曼第登陸82周年紀念場合談移民威脅。 重點二： 他稱歐洲海灘遭入侵，要求各國正視移民問題。

他稱歐洲海灘遭入侵，要求各國正視移民問題。 重點三：同時強調歐洲應提升防務責任並與美國並肩作戰。

美國戰爭部長赫塞斯 今天在法國北部發表紀念二戰諾曼第登陸（D-Day）82周年的演說，呼籲歐洲應對他所謂的移民 「入侵」問題，並敦促歐洲各國為自身防務承擔更多責任。

法新社報導，赫塞斯（Pete Hegseth）出席了在諾曼第（Normandy）寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）美軍墓園舉行的紀念活動，但不會參與稍後的主要國際紀念儀式。

赫塞斯表示：「遺憾的是，如今歐洲各地海灘正受到不同危險意識形態的衝擊。」

他說：「船隻與人員不斷抵達西班牙、義大利 、希臘與保加利亞的海灘。」

「歐洲各國政府何時才會採取行動應對這場入侵？或者為時已晚？」

他這番言論呼應了美國總統川普（Donald Trump）政府的觀點，即大規模移民對歐洲文明構成威脅。

此外他也強調，儘管美國將帶頭領導，「有能力的盟友必須與我們並肩作戰，在關鍵時刻共同站在最前線」。

赫塞斯指出：「只有靠實力才能確保和平。」他並未明確提及美國與以色列對伊朗發動的戰爭。現場聽眾包括法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）。

他補充道：「這樣的實力需要大西洋兩岸共同努力，並以做好戰備、共享軍事能力與堅定不移的政治意志作為後盾。」