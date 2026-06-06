赫塞斯紀念諾曼第登陸82周年 籲歐洲應對移民問題
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美國戰爭部長赫塞斯今天在法國北部發表紀念二戰諾曼第登陸（D-Day）82周年的演說，呼籲歐洲應對他所謂的移民「入侵」問題，並敦促歐洲各國為自身防務承擔更多責任。
法新社報導，赫塞斯（Pete Hegseth）出席了在諾曼第（Normandy）寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）美軍墓園舉行的紀念活動，但不會參與稍後的主要國際紀念儀式。
赫塞斯表示：「遺憾的是，如今歐洲各地海灘正受到不同危險意識形態的衝擊。」
他說：「船隻與人員不斷抵達西班牙、義大利、希臘與保加利亞的海灘。」
「歐洲各國政府何時才會採取行動應對這場入侵？或者為時已晚？」
他這番言論呼應了美國總統川普（Donald Trump）政府的觀點，即大規模移民對歐洲文明構成威脅。
此外他也強調，儘管美國將帶頭領導，「有能力的盟友必須與我們並肩作戰，在關鍵時刻共同站在最前線」。
赫塞斯指出：「只有靠實力才能確保和平。」他並未明確提及美國與以色列對伊朗發動的戰爭。現場聽眾包括法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）。
他補充道：「這樣的實力需要大西洋兩岸共同努力，並以做好戰備、共享軍事能力與堅定不移的政治意志作為後盾。」
他在紀念諾曼第登陸82周年時，重點談到歐洲的移民問題，並以強烈措辭稱之為「入侵」，同時要求歐洲國家加強自身防衛能力。 他表示西班牙、義大利、希臘與保加利亞等地海灘持續有船隻與人員抵達，認為這代表歐洲正面臨危險意識形態與移民壓力。 他的說法呼應川普政府認為大規模移民威脅歐洲文明的觀點，也強調盟友應在防務上分擔更多責任，而非完全依賴美國。
精華 FAQ
他在紀念諾曼第登陸82周年時，重點談到歐洲的移民問題，並以強烈措辭稱之為「入侵」，同時要求歐洲國家加強自身防衛能力。
他表示西班牙、義大利、希臘與保加利亞等地海灘持續有船隻與人員抵達，認為這代表歐洲正面臨危險意識形態與移民壓力。
他的說法呼應川普政府認為大規模移民威脅歐洲文明的觀點，也強調盟友應在防務上分擔更多責任，而非完全依賴美國。
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