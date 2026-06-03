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川普開會打瞌睡？劉雲平播放影片 魯比歐：他幾乎不睡覺

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川普開會打瞌睡？劉雲平播放影片 魯比歐：他幾乎不睡覺

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普（右）和國務卿魯比歐（左）。（美聯社）
美國總統川普（右）和國務卿魯比歐（左）。（美聯社）

據今日美國報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）6月3日出席國會委員會聽證會時，因川普總統（Donald Trump）是否曾在重要公務場合打瞌睡的問題，與民主黨議員爆發激烈交鋒。

在眾議院外交事務委員會聽證會上，加州民主黨聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）播放三段影片，其中兩段來自川普主持的內閣會議，另一段則是新聞節目討論川普出席陣亡將士紀念日活動的畫面。當時正在委員會作證的魯比歐，在影片中的內閣會議裡正好坐在川普身旁。

播放影片前，劉雲平對魯比歐表示，「你將會看到，當你發言時，他正在睡覺。」

隨後播放的是一段去年12月內閣會議的畫面。影片中，川普閉著眼睛、頭部微微下垂，而魯比歐則在一旁發言。

對此，魯比歐立即反駁，否認川普在會議中睡著。

「那是錯誤的說法。」他表示，「我從未看過他睡著。事實上，這個人幾乎不睡覺。這反而是個問題，因為他凌晨2點會打電話給我，凌晨5點也會打電話給我，而我其實還想睡點覺。」

接著，劉雲平又播放另一段魯比歐發言時川普閉眼的影片，並表示該畫面來自上個月的內閣會議。不過實際上，影片仍出自同一場去年12月的會議。

劉雲平指出，「你正在討論戰爭與和平等重大議題，而川普就在你旁邊睡著了。」

魯比歐則回應，他從未參加過川普睡著的會議，並批評這樣的質詢「令人難以置信」。

然而，劉雲平表示，外界確實對川普是否具備履行總統職務的能力感到憂心。

「川普無法在工作時保持清醒，這顯示他的健康狀況與認知能力可能出現嚴重問題。」

隨著川普本月即將迎來80歲生日，外界對其健康狀況的關注持續升高。盡管川普本人否認曾在公開場合睡著，但相關討論已延伸至他的整體身體狀況。

近來媒體注意到，川普手部出現瘀青、小腿腫脹，以及頸部出現皮疹等情況。

根據醫師說明，川普的小腿腫脹是由慢性靜脈功能不全（Chronic Venous Insufficiency）所引起。醫師指出，這是一種良性且相當常見的疾病，尤其好發於70歲以上長者。

至於手部瘀青，近期醫療報告則表示，可能與服用阿斯匹靈等抗凝血藥物，以及頻繁與民眾握手有關。

此外，川普在內閣會議及其他公開活動中多次被拍到閉眼、神情疲憊的畫面，也讓部分民主黨人士再次質疑其年齡與是否適合繼續擔任總統。

上個月，川普前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受健康檢查。

檢查結果顯示，川普的身體質量指數（BMI）已接近臨床肥胖標準。醫師建議他增加運動量並控制體重，但同時強調，「他的認知能力與身體表現都非常優秀。」

白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）也在報告中寫道，「他完全具備履行三軍統帥及國家元首職責所需的身體與精神條件。」

針對外界質疑，川普在該場12月內閣會議後曾公開解釋自己閉眼的原因。

他表示，由於會議持續數小時，內容「相當無聊」，而且他當時「只想趕快離開」。

在之後一次內閣會議上，川普再次回應相關質疑，「我沒有睡覺，我只是把眼睛閉起來而已。」

隨後他又補充說，「我本來就睡得不多。」

魯比歐 川普 劉雲平

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