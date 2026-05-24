福斯刊美專家投書：3大原因 不能讓台灣落入中國手中

中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海向川普（右）介紹園區。(美聯社)

美國總統川普 訪問中國後，各界持續關注台灣相關議題。專家撰文表示，美國乃至整個西方都承受不起讓台灣落入中國之手，呼籲美國加速對台武器交付，並深化軍事合作。

福斯新聞頻道（Fox News）網站今天刊登保守派智庫「德州公共政策基金會」（Texas Public Policy Foundation）副主席迪沃爾（Chuck DeVore）的投書，標題為「美國承擔不起讓台灣落入共產中國手中的3大關鍵原因」。

迪沃爾為退役美國陸軍中校，曾任加州 眾議會議員。

文章寫道，許多分析家強調，台灣生產的先進半導體驅動了全球智慧型手機 、人工智慧（AI）系統與精準導引武器。誠然，台積電晶圓廠主導尖端晶片製造，台灣對全球經濟與美國軍事優勢而言不可或缺。若中國接管台灣，將使北京掌控價值數以兆計美元的供應鏈命脈，並嚴重削弱美國科技優勢。

然而台灣真正的重要性遠遠超越矽晶圓，除了經濟與軍事價值之外，還有3個關鍵因素需要美國高度關注，包括地理位置、外交影響，以及民主制度在距離中國僅一海之隔處蓬勃發展所具有的強大象徵意義。

文章指出，從地理位置來看，台灣位居第一島鏈樞紐，這一道從日本經台灣延伸至菲律賓的天然屏障與島嶼據點，將中國海軍限制在中國近海。若中國控制台灣，其快速擴張的艦隊將得以突破進入開放的太平洋，直接威脅關島以及更遠的美國盟友與基地。

此外，一旦失去台灣，亞洲的戰略版圖將大幅向共產中國傾斜。日本、韓國、菲律賓將面臨龐大壓力，北京當局會利用地理上的鄰近性、經濟脅迫與軍事恫嚇等方式，來迫使它們逐漸遠離華府，因此「台灣陷落將引發外交災難，帶來一連串有利威權主義而非自由的重新結盟」。

文章指出，不論是透過入侵、封鎖或脅迫的方式，一旦台灣陷落，都將傳達出清楚明白的訊號給美國的太平洋夥伴，那就是華府的安全保證是空洞的。那些已經兩邊下注的盟友將加速向北京靠攏，侵蝕自1945年以來維持區域穩定的夥伴網絡。

文章並點出，台灣獨立運作的民主制度，對腐敗且極權的中國共產黨而言是個難題，中國堅稱只有威權統治才能治理華人社會，台灣證明事實並非如此，其蓬勃發展的民主揭露中國「統一」論述核心的謊言。「台灣是一個事實獨立的國家，一個具備有力法治的自治代議民主政體。」

文章強調，美國必須把台灣視為戰略資產，這意味著要加速武器交付、深化軍事合作，並重建美國自身工業基礎，尤其是在半導體與造船領域，以利在威懾失敗時支撐一場持久競爭。這也需要清醒的外交策略，既要讓盟友安心，同時還得向北京表明侵略將帶來不可接受的風險。面對中國，以實力求和平仍是最佳的道路。

文章最後寫道，台灣的命運不僅關乎晶片或一座島嶼，它還關乎世界上最主要的民主國家，是否會捍衛自身國家利益，對抗世界上最強大的威權國家。

而從經濟、地理、外交、象徵意義等方面的線索都指向同一個事實：美國及整個西方承受不起失去台灣的代價，「我們的繁榮、安全及亞洲自由事業都取決於此」，「只要台灣保持自由，中國共產黨就無法威脅自由世界」。