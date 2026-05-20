美國起訴古巴前總統卡斯楚 目的何在？

古巴革命領袖、前總統勞爾．卡斯楚檔案照。（路透）

路透20日援引美國政府高級官員的話說，古巴 革命領袖、前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）在美國被起訴。美聯社的報導說，美國司法部當天會宣布該「刑事訴訟」。

這一訴訟被普遍認為是美國對古巴施壓措施的一部分。美國為何起訴？古巴民眾怎麼看？美國此舉目的何在？

為何起訴

1996年2月，僑居在美國佛羅里達州 的古巴流亡分子組織「兄弟救援會」派出兩架飛機侵入古巴領空。古巴空軍在多次警告無效後將其擊落，機上4人死亡。

美媒報導說，今年2月，4名美國共和黨國會議員致信美國總統川普 ，要求美司法部考慮起訴勞爾．卡斯楚。這封信稱，1996事發時擔任古巴革命武裝力量部部長的勞爾．卡斯楚批准了擊落飛機的行動，並稱此舉為「冷酷無情的謀殺」。

「華爾街日報」報導說，美國檢察官傑森·雷丁·奎尼奧內斯成立了一個工作組，旨在提起此類刑事訴訟。報導認為，如果美方起訴，將意味著川普政府對古巴施壓行動顯著升級。

古巴民眾怎麼看

古巴民眾認為，美國正試圖借此事為進一步干預古巴尋找藉口。

「這件事根本沒有任何依據。當年的行動是在維護國家主權的合法框架下執行的。」72歲的古巴老人萊昂內爾·德拉奧說。他還說，歷史上，美國曾以停泊在哈瓦那港的軍艦「緬因號」被炸為藉口介入古巴獨立戰爭，並隨後對古巴實行軍事佔領。「美國正試圖借這一事件（起訴勞爾．卡斯楚）為進一步干預古巴尋找藉口。」

在德拉奧看來，美國會竭盡所能給古巴革命領導人安插罪名，以此為軍事行動製造「正當」理由。「美國之後還可能通過新的方式歪曲歷史、抹黑古巴，從而服務於自身利益。」

古巴郵政公司員工胡里奧·多明格斯認為，美國在30年後重新翻出這一事件，並非為了追求正義，而是為了繼續向古巴施壓，維持對古敵視政策，將其作為繼續加碼制裁的理由，「本質上還是老一套，只不過換了件新外衣」。

多明格斯說，古巴並沒有對美國國家安全構成真正威脅，「這裡的人只想工作、學習，這才是真正重要的事情」。

美國目的何在？

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。今年年初，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊後，進一步加大對古巴施壓。

5月1日，川普簽署行政令，以「威脅美國國家安全和對外政策」為由，加大對古巴的制裁。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾同日表示，美國政府宣佈新一輪強制措施，進一步強化對古巴「殘酷的種族滅絕式封鎖」，這充分暴露其道德匱乏，也無視美國民眾及國際社會的良知與常識。

美國「紐約時報」報導，川普政府曾利用針對委內瑞拉總統馬杜羅的刑事指控，作為今年年初突襲委內瑞拉並將其抓走的法律依據。美國政府一些高級官員希望對古巴保留使用類似手法的選項。

報導還援引美國前駐美洲國家組織大使弗蘭克·莫拉的話說，起訴勞爾．卡斯楚一事更多是一種「心理施壓」，向古巴政府及古巴裔美國選民傳遞政治信號，表明川普政府對古巴政策態度強硬。

古巴哈瓦那大學教授路易斯·雷內·費爾南德斯認為，目前美國對古巴的敵對行動已進入高強度混合戰爭的新階段，妄圖使古巴窒息並最終崩潰，進而推翻古巴現政府。起訴勞爾．卡斯楚一事也是這種混合戰爭的一部分，美國正在製造藉口，試圖通過謊言操縱輿論，為未來可能採取的進一步行動尋找法律依據。