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福斯：川普在「川習會」後對格陵蘭又有新動作

記者顏伶如／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

福斯新聞網19日報導，「川習會」才剛結束，川普總統對格陵蘭又有新動作，希望在美國對格陵蘭與北京達成的礦產交易擁有監督權。報導指出，川普與中國國家主席習近平舉行峰會之後，川普政府便加大與格陵蘭的接觸力度，美國官員期盼透過美國在北極地位的強化，反制北京插足野心。

白宮發言人韋爾斯(Olivia Wales)對福斯數位新聞表示，白宮特使藍德瑞(Jeff Landry)正在格陵蘭參加「未來格陵蘭」(Future Greenland Conference)，以期加強美國與格陵蘭關係，並與當地領導人增進交流。

報導分析，川普政府重新展開與格陵蘭接觸，時間點就在「川習會」之後，反映了白宮愈來愈把北極視為美中廣泛競爭角力的戰略前線。美國官員認為，格陵蘭的地理位置、礦產儲量及軍事意義，對於反制北京北極地區日益膨脹的野心至關重要。

「每日電訊報」(The Telegraph)報導指出，川普正設法取得否決權，阻止格陵蘭日後批准與北京之間的礦產儲備投資。

路透報導，格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)本周接見藍德瑞之後表示：「從格陵蘭的角度來看，我們專注於尋找一個對我們大家都有利的解決方案，但最重要則是不要發生兼併、接管或購買格陵蘭與格陵蘭人民等種種威脅。」

格陵蘭 川習會 川普

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