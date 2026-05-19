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川普「復仇」能再下一城？CNN：今6州初選看點

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川普「復仇之旅」能再下一城？CNN：今天6州初選看點

記者顏伶如／即時報導
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川普總統在喬州羅馬市鋼鐵廠造勢活動中即興跳舞。(美聯社)
川普總統在喬州羅馬市鋼鐵廠造勢活動中即興跳舞。(美聯社)

阿拉巴馬州、喬治亞州、愛達荷州、肯塔基州、俄勒岡州、賓州19日初選同時登場，有線電視新聞網(CNN)分析，六州初選觀察重點之一是川普總統在共和黨內展開的「復仇之旅」(revenge tour)是否能夠再度告捷。

川普「復仇之旅」會不會再鬥倒另一名要角？

過去一個月，川普在共和黨內算帳的政治運作回報豐富，在印地安納州拉下反對國會選區重畫的五名共和黨州參議員，曾在2021年總統彈劾案投下同意票的路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)初選結果排名只拿第三，確定出局。

尋求連任的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)能否挺過川普復仇計畫考驗而在初選勝出，備受矚目。馬西帶頭呼籲司法部全面公開「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，在許多議題上也曾跟川普唱反調。對於要求絕對忠誠的川普來說，擊敗馬西不僅具有象徵意義，還能讓眾議院共和黨團明年變成擁有更可靠的一票。

喬州州長坎普(Brian Kemp)政治豪賭是否奏效？

民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)今年尋求連任，角逐共和黨初選的候選人有來自「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)、卡特(Buddy Carter)，但坎普押注的背書對象是沒有從政經驗的前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)。倘若杜爾利得票率冷清未能進入6月16日決選(runoff)，對坎普而言將是一大挫折。

川普背書的其他候選人能否在全州初選脫穎而出？

川普支持的候選人很少在共和黨初選落敗，但不保證必定勝利，值得注意的是，某些共和黨選民似乎沒有聽從川普指揮。

民主黨能否在喬州最高法院選舉繼續占上風？

喬州最高法院有8名保守派法官及1名自由派法官，民主黨設法翻轉兩名保守派法官席位，今年選舉結果雖然無法改變權力平衡，但能讓自由派在2028年有機會突破保守派多數。

民主黨籍賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)能否獲得好的開始？

今年連任幾無懸念的夏皮洛，目標是想讓民主黨在州議會取得多數，以便通過具有指標意義的重大法案。

曾在喬州挺身抗拒川普指控舞弊的選舉捍衛者何去何從？

州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)、州檢察長卡爾(Chris Carr)都參加共和黨州長初選，前副州長鄧肯(Geoff Duncan)換跑道參加民主黨州長初選。

亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)能否在民主黨喬州州長初選一舉勝出？

民主黨建制派並未完全看好巴斯頓出線，如果民調領先的她得票未能過半，就要進入決選。

川普 肯塔基州 喬治亞州

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