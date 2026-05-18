紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

美國總統川普十五日在空軍一號專機上發表談話。路透

紐約時報18日報導，美國總統川普 把對台軍售 當作與中國談判的籌碼，等於送給中國領導人習近平一份大禮，協助習削弱台灣政府。

川普上周表示，他暫緩批准一項價值140億美元的對台軍售案，並稱這是可以拿來與北京談判的籌碼，「我暫時擱置這件事，而這取決於中國」。不過，川普希望中國以什麼作為交換條件，並不明朗。

復旦大學台灣研究中心主任信強表示，如果川普真的中止這筆140億美元軍售或降低武器數量與性能，中國可能以幾種方式回應，例如增加購買美國農產品與波音 飛機。

川普與波音公司此前表示，中國同意訂購200架波音飛機。川普政府17日也宣布，中國已同意於2026、2027與2028年，每年至少購買170億美元美國農產品。

北京始終認為，任何美國對台軍售都不可接受。不過，信強表示，北京在實際操作上可能展現務實態度，「中國從不想把對台軍售當成與美國談判的籌碼，但現實上，在國際關係或大國競爭過程中，任何議題本質上都可能成為談判工具」。

紐時說，某種程度上，北京已從川普的策略中獲利。川普的言論顯示，他某種程度接受中國對賴清德總統的描述，即賴是危險的分離主義者，試圖把美國拖入戰爭。

川普還質疑美國是否應為台灣而戰，他上周在福斯專訪中說，「我不想看到有人走向獨立，然後我們還得到9500英里外去打仗」。

克萊蒙特麥肯納學院教授裴敏欣表示，「我認為習近平在這場峰會中至少有一項成果，就是在台灣問題教育川普」。

中國人民大學教授王文表示，「在中國人眼中，川普關於台灣問題的言論，是一次重大突破」。

一些分析人士指出，只要川普長時間延後批准軍售，北京就已獲得優勢。華府智庫捍衛民主基金會中國項目資深主任辛格頓表示：「問題在於，這筆140億美元軍售會延後幾周、幾個月，還是更久。若是長期擱置，尤其是受到北京反對意見影響，將引發美國嚇阻可信度的更嚴重疑慮。」