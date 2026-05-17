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葛里爾：對台軍售決定 川普將考量美中關係各項因素

美貿易代表：對台軍售決定 川普將考量美中關係各項因素

編譯高詣軒茅毅／即時報導
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美國貿易代表葛里爾。(美聯社)
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾17日接受美國廣播公司（ABC）節目「史蒂法諾普洛一周大事」訪問時，被主持人史蒂法諾普洛問到，美國總統川普究竟如何利用對台軍售作為談判籌碼？又期望從中獲得什麼回報？

葛里爾說，美國多年來一直對台軍售，但也曾多次「沒有出售」，前總統歐巴馬和布希任內都曾「暫停」對台軍售；目前總統川普正考慮如何推進此事。葛里爾也說，事實上，美中有穩定的關係至關重要，兩國都是重要經濟體，對台軍售是中方一向會提出的議題，因此總統正考慮如何處理。

葛里爾也說，這一切的背景是，去年美國將對中貿易逆差減少3成，並維持對中國商品的關稅以控制進口，並為美國農產品打開中國市場，所有這些因素都相互影響，但當川普就國安問題做決定，首先考慮的確實是美國自身的安全需求。

史蒂法諾普洛再問到，若川普延後對台軍售，他會想要什麼作為回報呢？葛里爾答道，「我的意思是，最重要的在於台海現狀必須沒有改變，總統對此也真的很清楚，美國對台政策沒變。我們期望台海情勢穩定，若習主席要改變現狀，那顯然我們會考慮這點」。

葛里爾補充說，川普非常聚焦確保台海什麼事都不會發生；這就是為何他在川習會後受訪時說，「我沒有就台灣向習主席做出任何承諾」，總統將在對台軍售與何時進行交易上自行做出決定。

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