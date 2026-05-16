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美若重啟攻打伊朗 行動名稱擬改為「大錘行動」

美若重啟攻打伊朗 行動名稱擬改為「大錘行動」

中央社華盛頓16日綜合外電報導
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參謀首長聯席會議主席凱恩。(歐新社)
參謀首長聯席會議主席凱恩。(歐新社)

兩名美國官員表示，若目前的停火破裂，總統川普決定重啟大規模作戰行動，美國軍方正考慮將對伊朗的戰爭正式更名為「大錘行動」（Operation Sledgehammer）。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，關於是否以「大錘行動」取代「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的討論，凸顯川普（Donald Trump）政府考慮重啟對伊朗戰爭的認真程度，並可能讓川普主張，這將重新啟動美國法律規定需國會授權作戰的60天倒數時程。

美國聯合以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，稱為「史詩怒火行動」。

4月初美國與伊朗同意停火，展開外交談判後，川普政府宣布「史詩怒火行動」結束。當時，美國政府通知國會，與伊朗的敵對行動已經終止。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）上周向記者表示，「史詩怒火行動『已經結束』」。

一名熟悉相關討論的白宮官員表示，只要對伊朗重新開戰，都將以新的名稱和行動執行，從美國政府的角度來看，這等於是與國會重新啟動計時。這名美國官員透露，目前考慮的名稱不只「大錘行動」。

根據1973年戰爭權力法（War Powers Resolution），總統必須在開戰後48小時內通知國會，否則部隊必須在60天內撤離，或由國會授權軍事行動。「史詩怒火行動」的進攻作戰在戰鬥持續40天後暫停。川普政府主張，有鑒於此，作戰行動還未達到60天的門檻。

近日美國與伊朗相互開火，同時伊朗阻止船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），而川普則持續實施封鎖。一名美國官員表示，川普仍在考慮多種方案，準備重新開放荷莫茲海峽並打破僵局，並且對美伊外交協商能否成功深感懷疑。

該官員另指出，川普尚未下令美軍重啟大規模戰鬥行動。

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