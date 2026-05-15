我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府急推遊民所 五大華社建案疑現多起申報瑕疵

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

稱台灣為「地方」川普：有人想要獨立 我希望維持現狀

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海茶敘。（新華社）
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海茶敘。（新華社）

川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪，專訪內容在16日播出。川普表示，台灣現在有人希望獨立，指這是非常有風險的事情；川普表示，這些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀（I would like to see it stay the way it is）。

川普表示，自從他11年前認識中國國家主席習近平，台灣一直都是習近平最重要的議題，不過川普表示，習近平不是希望接管台灣，只是不希望這個「地方」（place）獨立。

川普表示，他與習近平14日整夜討論台灣，認為比起他對其他國家的了解，他現在更了解台灣。

拜爾詢問說，台灣人民應該在川習會之後感到更安全或更不安全？川普回答說，中立的（neutral）；拜爾進一步詢問說，美國對台政策有沒有改變？川普回答說，沒有任何事情改變。

不過，川普表示，他不希望看到任何人獨立，讓美國必須從9500英里之外來打仗；川普說，這不是他想要的，他希望台灣冷靜一點，也希望中國冷靜一點。

至於針對對台軍售，川普說，他們還沒有核准，要看接下來事情的進展，他有可能核准，有可能不會核准；川普說，他不希望發動戰爭，並認為，如果維持現狀，中國可以接受；川普也說，美國不希望看到有人獨立，因為他們認為美國會在背後支持。

川普也提到說，對台軍售是美國對中國非常好的談判籌碼。

習近平 川普 川習會

上一則

有意修補關係？德國總理與川普通電話「愉快交談」

下一則

川普：對台軍售是很好的談判籌碼 台灣與中國都應該冷靜一點

延伸閱讀

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
對台獨從不支持變反對？中學者：美方不會改口、習不會開口

對台獨從不支持變反對？中學者：美方不會改口、習不會開口
川普未回應台灣議題 貝森特預告：未來幾天將發表談話

川普未回應台灣議題 貝森特預告：未來幾天將發表談話
美聯社預測川習會對台灣最佳劇本 專家示警：需提防川普1習慣

美聯社預測川習會對台灣最佳劇本 專家示警：需提防川普1習慣

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
川普總統(前中)抵達北京，中國國家副主席韓正等人接機。(美聯社)

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

2026-05-13 08:48
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08

超人氣

更多 >
馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
專家：習近平說重話 川普「一反應」是台灣能盼到的最佳結果

專家：習近平說重話 川普「一反應」是台灣能盼到的最佳結果
台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音