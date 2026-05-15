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川普警告台灣：不希望有人走向獨立

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

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美國總統川普十五日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社
美國總統川普十五日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪15日播出，川普表示，他不希望有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）。

福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

拜爾詢問川普，與中國國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全還是更不安全？川普回答，「中立吧，中立。這種情況已經持續很多年了」。他並強調，美國對台政策並沒有改變。

川普表示：「什麼都沒改變。不過我要這麼說：我不希望有人走向獨立。而且你知道，我們理論上得飛行9,500英里去打一場戰爭。我不想看到那樣的情況。我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來。」

福斯新聞說，針對台海議題，習近平向川普強調台灣是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

川普也拒絕承諾是否會批准延宕已久、總額140億美元的美國對台軍售。儘管美國國會議員今年1月已初步審核通過，但送往國務院後卡關至今，白宮仍未正式推進。

當被追問軍售案時，川普仍保留彈性。他表示：「我可能會做，也可能不會。我們不想看到戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說：『讓我們走向獨立吧，因為美國會支持我們。』」

川普在川習會後接受上述訪問，之後他在空軍一號上對記者補充，習近平「對台灣問題的立場非常強硬，而我沒有做出任何承諾」。川普說，他與習近平針對台灣議題「談了很多」，而習近平「不希望看到台灣推動獨立，因為那將引發非常激烈的衝突」。

習近平14日在北京人民大會堂對川普說，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習近平表示，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

川普 習近平 國務院

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