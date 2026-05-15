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美貿易代表葛里爾：中國將採購價值逾100億美國農產品

離開才敢說？川普稱未對中「承諾」很快決定對台軍售

美貿易代表葛里爾：中國將採購價值逾100億美國農產品

編譯羅方妤／即時報導
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美國貿易代表葛里爾（左）14日在北京人民大會堂出席中方招待美國總統川普的國宴。美...
美國貿易代表葛里爾（左）14日在北京人民大會堂出席中方招待美國總統川普的國宴。美聯社

美國總統川普15日結束北京行，紐約時報報導，隨行赴北京的美國貿易代表葛里爾表示，他預計中國會購買價值超過100億美元的美國農產品。

葛里爾15日對彭博說，中方這項採購將涵蓋多項農產品，並作為中方目前每年購買2500萬公噸黃豆、為期三年協議的補充項目。

葛里爾證實，美中將成立一個「貿易委員會」，負責監督約300億美元商品的關稅削減措施。他表示，美國正試圖引導與中國的貿易，集中在「我們希望出售的產品類型」，包括飛機、黃豆、醫療設備與能源等。

他說：「你可以看見我們正在一步步建立這項策略。」

葛里爾也提到川普稍早接受媒體訪問時所說，中國已同意訂購200架波音飛機。北京也為一些美國屠宰場更新許可證，允許這些業者在中國銷售美國牛肉。葛里爾說：「我們已經看到他們開始履行部分承諾。」

葛里爾並未具體說明美國提供了哪些讓步，換取中國承諾採購。被問及川普政府未來是否會對中國提高關稅時，葛里爾稱雙方已同意「將維持一定水準的關稅」，但拒絕透露具體數字。

為取代今年2月遭美國最高法院推翻的全球關稅，川普政府已啟動2項貿易調查，預計會讓美國在今年夏季對中國和其他數十個國家課徵新關稅。

針對這些調查，葛里爾表示，「中國方面將會關注我們在這些措施上的做法，並拿來與過去雙方曾達成的某些關稅協議進行比較，而我們只能設法妥善管理這種情況。」

葛里爾表示，雙方都有「意願」延長稀土協議，確保中國在10月協議到期後繼續出口稀土。

葛里爾還說，中國近期公布的新規定，允許政府懲罰將供應鏈移出中國的外國企業，這讓他「非常擔憂」。他表示：「我們正試圖管理分歧，而不是讓局勢升級。」

紐約時報 川普 關稅

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