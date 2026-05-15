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川普發文：中國有宴會廳 美國也應該有一個

記者顏伶如／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。（路透）
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。（路透）

剛結束北京訪問的川普總統15日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「中國有宴會廳，美國也應該有一個。」川普發文附上與中國國家主席習近平並肩同行的照片，附註「世界上最偉大領袖之一」(one of the World's Great Leaders)。

川普表示，裝修後的白宮宴會廳預計2028年9月左右啟用，屆時將成為「美國境內類似設施當中最棒的」。

國家廣播公司(NBC)15日報導，川普搭乘空軍一號返國途中接受媒體詢問時，被問到「川習會」上是否獲得關於軍備控制的任何承諾。

川普答道，確實談到去核化(denuclearization)。他說：「我跟俄羅斯與中國經常討論這點，這次也有，我們有討論。」

他說：「一開始我就獲得非常正面的回應。」但未透露具體討論細節。

▲來源：X＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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