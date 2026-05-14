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最後一刻加入CEO隨行團 黃仁勳：川普總統要求我來

中央社北京14日綜合外電報導
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黃仁勳在北京告訴記者，「會談進展非常順利」。(美聯社)
黃仁勳在北京告訴記者，「會談進展非常順利」。(美聯社)

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天告訴媒體，美國總統川普「要求」他隨行訪問中國。

美國財經媒體CNBC報導，白宮官員11日透露的企業執行長（CEO）隨行團名單中明顯未見黃仁勳的名字。他12日才在最後一刻加入隨行陣容。

川習會在北京登場，黃仁勳今天在活動場邊對記者說：「對我而言，這是一個能代表美國，並在這場人類歷史上最重要的峰會之一，支持川普總統的絕佳機會。」

黃仁勳還說：「習主席與川普總統擁有非常深厚的情誼，這是一個讓我們依賴兩人的關係，去建立更加美好夥伴關係的絕佳機會。」

一名知情人士昨天告訴CNBC，美國總統川普在看到媒體報導黃仁勳缺席代表團後，親自致電黃仁勳並邀請他加入。該消息人士稱，黃仁勳隨即飛往阿拉斯加登上空軍一號。

川普在社群媒體發文證實黃仁勳在空軍一號上，並否認CNBC在內等媒體報導關於黃仁勳未獲邀請的說法。

這次CEO隨行團成員包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、貝萊德集團（Blackrock）執行長芬克（Larry Fink），以及波音（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）等人。

黃仁勳 川普 輝達

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