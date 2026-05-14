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雙標？曾開嗆拜登攜子訪中 川普次子陪赴北京掀利益衝突疑慮

川習會晚宴登場 川普致詞邀習近平訪美 時間點曝光

習警告台灣處理不好中美會碰撞「史上最棒峰會」出現緊張

記者顏伶如／即時報導
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中國國家主席習近平。（美聯社）
中國國家主席習近平。（美聯社）

華爾街日報14日分析，中國國家主席習近平在「川習會」發出警告說，台灣問題如果處理不好，中美兩國將發生碰撞甚至衝突，這場川普總統先前形容「史上最棒峰會」出現緊張氣氛；習近平的表態符合中國長期立場，卻可能讓原本希望穩定雙邊關係的這場訪問氣氛變冷。

報導指出，14日早晨在北京人民大會堂展開的這場對話，被視為兩大強權之間消弭經濟、貿易爭端的會議，會中討論到貿易關係、美國進入中國市場、北京投資美國產業、中國採購美國農產品等。然而，習近平希望削弱美國對台灣的承諾，把台灣納入控制。

習近平在會上表示，如果台灣問題處理得好，美中兩國可以保持總體穩定，若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

川普尚未公開回應這段談話，川普在會後被問到談判進展時說：「很好，場地很棒，美不勝收。中國很美。」川普並未回答關於台灣的提問。

報導指出，川普帶著一個迫在眉睫的問題進入這場峰會，就是伊朗戰爭。德黑蘭經濟生存高度依賴中國，川普希望習近平協助斡旋以接束衝突。

一名白宮官員說，川習兩人確實討論伊朗問題，中方認同荷莫茲海峽應該保持暢通，也同意伊朗不應擁有核武。

然而，在「川習會」舉行首日，並無跡象顯示中國準備對伊朗問題採取進一步行動。北京發布官方聲明僅說，雙方針對中東局勢交換意見。

「川習會」14日上午在俯瞰天安門廣場的紅地毯軍隊儀仗隊儀式後展開，兩國元首與代表團對談兩個多小時。內容透露主要先來自中國官方媒體與外交部，隨行採訪的西方媒體記者則在會後幾小時才收到簡短簡報。關於會議內容的更多細節來自美國企業大亨。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)答覆媒體詢問時說，會談進行「好極了」，促成許多好事。輝達(Nvidia)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)也說，會談進行非常好，兩位領導人都很了不起。蘋果執行長庫克(Tim Cook)則對媒體比出和平手勢。

專家指出，美中貿易關係可能不會有太多突破，去年美國對中國祭出關稅、北京則限制稀土出口做為報復，讓雙邊貿易關係動盪不安。

習近平 川習會 川普

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