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川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 規格備受禮遇

川普抵達北京 BBC：檢驗美中脆弱貿易休兵重要時刻

中央社北京13日綜合外電報導
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美國總統川普13日晚抵達北京。美聯社
美國總統川普13日晚抵達北京。美聯社

美聯社報導，美國總統川普今晚抵達北京，將與中國國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易及美國對台灣軍售等議題展開會談。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）今晚降落北京首都國際機場。英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，川普此行是近十年來美國總統首度訪問中國，正值美中經貿關係脆弱階段，也成為檢驗雙邊貿易休兵的重要時刻。

根據BBC，川普北京行隨行企業負責人包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）、貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、Meta總裁麥考米克（Dina Powell McCormick）。

美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（Michael Miebach）、威士卡（Visa）執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）。

高盛集團（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon）、奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）、波音（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）、嘉吉（Cargill）執行長塞克斯（Brian Sikes）、Coherent執行長安德森（Jim Anderson）等。

報導指出，這項訪問對美國具有重要意義，因為川普將在美中經濟和科技緊張升溫之際與習近平會晤。

值得注意的是，黃仁勳是最後一刻才加入代表團。輝達的先進人工智慧（AI）晶片正是美中科技競爭核心之一。

黃仁勳同時也是總統科技顧問會議（President's Council of Advisors on Science and Technology）成員，與Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）等多位商界領袖一同向總統提出建言。

儘管美中持續就科技與出口管制爭議不休，半導體依舊是兩國經濟關係的核心。

隨團名單上原本不見黃仁勳，而輝達正是美中在晶片和AI競爭上的一大焦點。但出乎意料的是，黃仁勳於空軍一號在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油時登機，隨團前往北京。

輝達發言人對BBC表示：「黃仁勳是受川普總統邀請出席這場高峰會，支持美國和這屆政府的政策目標。」

據BBC了解，川普發現黃仁勳不在原定官員與企業領袖名單後，昨天上午親自致電邀請他加入。川普後來還對有關黃仁勳未獲邀的報導表示不滿。

他在社群媒體上發文說：「事實上，黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下飛機，這幾乎不可能發生，所以CNBC的報導要嘛就是錯誤，要嘛就是像政壇常說的，假新聞！」

川普 SpaceX 黃仁勳

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