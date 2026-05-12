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川習會接待熱度恐不如9年前 專家預期成果有限

中央社北京12日綜合外電報導
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美國總統川普（左）去年10月30日與中國國家主席習近平（右）在釜山舉行雙邊峰會。...
美國總統川普（左）去年10月30日與中國國家主席習近平（右）在釜山舉行雙邊峰會。(美聯社)

美國總統川普曾說，他預期本周在北京見到中國國家主席習近平時，會受到對方熱情歡迎。但分析家評估，川普這次訪中接待規格將不如上次。兩國間多項棘手議題也恐影響會面熱度。

法新社報導，川普（Donald Trump）定於明天抵達中國展開訪問行程，這將是他在上個總統任期內於2017年訪問中國以來，首度再有美國總統訪中。這次川習會預料將討論包括台灣、關稅、稀土及伊朗戰爭等議題。

川普4月中旬曾說，他預期這次在北京見到習近平時，對方會給他一個「熱情大擁抱」，且兩人「正以聰明方式合作得非常好」。反觀北京則延續這類事務的保守做法，直到昨天才證實川普這趟國事訪問將成行。

川普9年前訪問中國時，獲得中方給予所謂「升級版國事訪問」待遇，包括與習近平在故宮進行私人茶敘。這次預期北京會安排他參觀天壇及招待國宴，但分析家表示，接待規格將不及上次盛大。

中國復旦大學美國研究中心主任吳心伯對法新社表示，從川普上次訪問後的經驗來看，北京已了解到盛大場面雖能滿足這位美國領導人的自尊，「但無法阻止他對中國態度迅速說變就變」。

新加坡國立大學（National University of Singapore）教授郝福滿（Bert Hofman）昨天也發布電子報寫道，川普2017年訪問中國時，中國官媒形容「個人外交開啟務實合作與大國外交新階段」；但其後川普不僅在首個總統任期內採取反中政策路線，重返白宮後又很快對中國發動激烈貿易戰，讓北京改觀。

他指出，川普雖仍不斷提到他與習近平的友誼，然而自從他去年再度上台後，北京有關他的言論已對兩國領導人之間的「化學反應」降低浪漫投射。

不過郝福滿也說，儘管川習兩人的私人關係能否帶來重大轉變，外界已不抱希望，但仍認為這可以「預防（美中）關係脫軌、重啟溝通管道及促進有技巧的磋商」。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長柯特勒（Wendy Cutler）上周則在podcast節目「地緣經濟競爭」（Geoeconomic Competition）中預測，這次川習會的成果應該「有限」。

她表示：「今年我們可能會見到數場川習會，所以不必在首場會面就宣布所有可行事項。...對兩人而言，讓關係穩定也有其意義。」

習近平 川普 川習會

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