我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

川普若表態反台獨習不會當真 北京也有荷莫茲海峽

說服美減少對台軍售？習近平或施壓川普 要他說這句話

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普2017年11月9日訪問北京時，與中國國家主席習近平互動。（路透檔案...
美國總統川普2017年11月9日訪問北京時，與中國國家主席習近平互動。（路透檔案照）

紐約時報資深記者儲百亮(Chris Buckley)12日撰文指出，許多台灣民眾正屏息以待，想知道美國數十年來的台灣政策是否在這次「川習會」出現變化，而中國國家主席習近平似乎已做好準備，特別在對台軍售問題上對川普總統施壓。

川普與川普政府官員表示，這趟北京之行重點是貿易與投資，但中國外長王毅等官員則說，美中兩國元首也將討論台灣。中國外交部發言人林劍上周答覆媒體詢問台灣是否為中方在「川習會」的首要關切議題時說：「台灣問題是中國核心利益的核心。」

前國家安全會議(National Security Council)中國事務主任、現任「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)中國專家何瑞恩(Ryan Hass)說，美中領導人對話時經常提及台灣，但這次在北京舉行的「川習會」，將讓習近平對此議題有更多機會與更多時間做出闡述。

習近平可能向川普施壓，要求川普說出反對台灣獨立。長久以來，美國總統一貫立場是「不支持」(do not support)台獨，若表明「反對」(opposition)態度等於更傾向北京觀點，把台灣視為製造麻煩的一方。

民進黨立委陳冠廷表示：「這很容易被中國拿來宣傳說美方站到北京立場，甚至對台灣形成新的外交壓力。」

美中兩地專家紛紛表示，習近平針對台灣提出的主要重點，可能是說服川普放慢甚至最終減少對台軍售。今年2月，習近平曾在與川普通話時，敦促川普「慎重」處理軍售問題。

上海復旦大學台灣研究中心主任信強(Xin Qiang)說，中國希望川普推遲批准對台軍售，也希望說服川普以及繼任者削減對台灣的廣泛軍事支持。但他表示，中國明白這點目前很難做到，所以希望至少能拖延，然後逐步減少武器銷售金額、規模與質量。

信強表示，要說服川普大幅削減對台軍售堪稱長期而艱難的任務，但如果美國繼續向台灣出售更多武器，中國對於向美國採購農產品、波音飛機等，也將變得較不積極。

何瑞恩指出，習近平可能以今年稍晚達成更多經濟協議、在華府舉行更多峰會為誘因，試圖讓川普擋下對台軍售最新提案。何瑞恩說，因此從現在到今秋這段期間，川普恐怕不會批准另一批對台軍售。

王毅 習近平 川習會

上一則

美財長明訪韓見李在明 或因應川習會議題初步協商

下一則

川普稱將與習近平談對台軍售 中國外交部回應了

延伸閱讀

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題
川習會上桌 支持者憂台灣成為菜單

川習會上桌 支持者憂台灣成為菜單
美聯社預測川習會對台灣最佳劇本 專家示警：需提防川普1習慣

美聯社預測川習會對台灣最佳劇本 專家示警：需提防川普1習慣
魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

熱門新聞

川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
儘管川普預期他在中國將受到熱誠款待，但是他所受待遇可能不如他2017年初次訪中的禮遇。圖為2017年習近平(左)陪同川普參加歡迎儀式。(美聯社)

中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

2026-05-10 21:09
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40
輝達執行長黃仁勳。(路透)

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

2026-05-05 03:00
川普對共和黨基層黨員影響力如何、發動政治報復的實際結果如何，在5日初選裡都要接受考驗。（美聯社）

川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天7場初選成測試指標

2026-05-05 08:16
美國總統川普（左）去年10月底在慶州會晤南韓總統李在明（右）。（美聯社）

川普點名南韓加入美軍護航荷莫茲…青瓦台正式回應了

2026-05-05 07:10

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑

梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑