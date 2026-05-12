說服美減少對台軍售？習近平或施壓川普 要他說這句話

美國總統川普2017年11月9日訪問北京時，與中國國家主席習近平互動。（路透檔案照）

紐約時報資深記者儲百亮(Chris Buckley)12日撰文指出，許多台灣民眾正屏息以待，想知道美國數十年來的台灣政策是否在這次「川習會 」出現變化，而中國國家主席習近平 似乎已做好準備，特別在對台軍售問題上對川普總統施壓。

川普與川普政府官員表示，這趟北京之行重點是貿易與投資，但中國外長王毅 等官員則說，美中兩國元首也將討論台灣。中國外交部發言人林劍上周答覆媒體詢問台灣是否為中方在「川習會」的首要關切議題時說：「台灣問題是中國核心利益的核心。」

前國家安全會議(National Security Council)中國事務主任、現任「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)中國專家何瑞恩(Ryan Hass)說，美中領導人對話時經常提及台灣，但這次在北京舉行的「川習會」，將讓習近平對此議題有更多機會與更多時間做出闡述。

習近平可能向川普施壓，要求川普說出反對台灣獨立。長久以來，美國總統一貫立場是「不支持」(do not support)台獨，若表明「反對」(opposition)態度等於更傾向北京觀點，把台灣視為製造麻煩的一方。

民進黨立委陳冠廷表示：「這很容易被中國拿來宣傳說美方站到北京立場，甚至對台灣形成新的外交壓力。」

美中兩地專家紛紛表示，習近平針對台灣提出的主要重點，可能是說服川普放慢甚至最終減少對台軍售。今年2月，習近平曾在與川普通話時，敦促川普「慎重」處理軍售問題。

上海復旦大學台灣研究中心主任信強(Xin Qiang)說，中國希望川普推遲批准對台軍售，也希望說服川普以及繼任者削減對台灣的廣泛軍事支持。但他表示，中國明白這點目前很難做到，所以希望至少能拖延，然後逐步減少武器銷售金額、規模與質量。

信強表示，要說服川普大幅削減對台軍售堪稱長期而艱難的任務，但如果美國繼續向台灣出售更多武器，中國對於向美國採購農產品、波音飛機等，也將變得較不積極。

何瑞恩指出，習近平可能以今年稍晚達成更多經濟協議、在華府舉行更多峰會為誘因，試圖讓川普擋下對台軍售最新提案。何瑞恩說，因此從現在到今秋這段期間，川普恐怕不會批准另一批對台軍售。