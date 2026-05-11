川普發文點名批評保守派大法官戈薩奇、巴瑞特

美國總統川普。（路透）

川普 總統10日晚間在「真實社群」(Truth Social)發文表示，保守派大法官 戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特 (Amy Coney Barrett)對於1590億元關稅案做出對政府不利的裁決，接下來在出生公民權裁決「可能也對我們不利」。川普寫道，這兩名大法官「對我們國家與人民都缺乏尊重」。

戈薩奇與巴瑞特都是在川普第一任內獲得任命進入最高法院的大法官。

川普10日晚間在545字發文表示，對戈薩奇與巴瑞特感到失望。川普寫道：「我不要求忠誠，但我確實想要、也期待他們對國家忠誠。」

川普指出，關稅的確還有另一種實施方式，但將更加費時費力，因此採用了後來在最高法院裁決裡被說是「違法」或「違憲」的手段，裁決表決票數幾乎不相上下，而且還有另外三份擲地有聲的不同意見書。

發文寫道，或許戈薩奇與巴瑞特做出判決的那天只是因為心情不好，「可是我們國家禁不起這麼多影響深遠的裁決，否則便要崩潰瓦解」。

川普指出：「有時候裁決必須以良好、強大以及常識判斷做為基準。」

他表示，最高法院最近在關稅案做出「災難般的判決」，如果在出生公民權上又做出不利裁決，對美國將造成重大經濟打擊。

川普發文寫道：「我要挑選的是能幫助我們國家的人，不是來傷害國家。」

最高法院2月20日以6票對3票推翻川普總統對全球貿易夥計開徵的關稅政策，首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)、戈薩奇、巴瑞特以及自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)站在同一陣線，另外三名保守派大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel A. Alito Jr.)則持不同意見。

川普發文點名戈薩奇與巴瑞特指出：「他們是我任命的，卻對我們國家造成如此嚴重傷害。我不相信他們是故意這麼做，可是他們的裁決讓美國損失1590億元，如今這些錢竟要還給長年以來對我們敲竹槓的敵人、人民、企業以及國家。這真的讓人難以置信。」