魯比歐訪羅馬 促歐洲分擔荷莫茲海峽安全責任

美國國務卿魯比歐8日在羅馬錢皮諾機場搭專機返美。路透

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）今天結束為期兩天的羅馬訪問行程，此行他除了試圖緩解與教宗良十四世（Pope Leo XIV）間的緊張關係，也呼籲歐洲協助確保荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）安全。

法新社報導，這項任務並不容易，因為美國總統川普最近才批評這位天主教領袖，以及義大利極右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。

魯比歐與梅洛尼會面後向記者表示：「全世界都必須開始思考，如果伊朗 試圖將控制一條國際水道『常態化』，各國願意採取什麼行動？我認為這令人無法接受。」

這番呼籲不僅針對義大利，也包括對其他歐洲國家。川普曾批評歐洲未協助美國保護荷莫茲海峽。

魯比歐指出：「如果美國留在北約的主要原因之一，是能夠在歐洲部署軍隊以因應其他突發情勢，而現在部分北約成員國已不再支持這樣的安排，那就是問題，而且必須被檢視。」

梅洛尼辦公室表示，與魯比歐的會談「廣泛且具建設性」，同時也是「坦率的」，議題涵蓋雙邊關係、中東、利比亞與烏克蘭局勢。

聲明指出，「這是一場盟友之間坦率的對話，雙方都在捍衛自身國家利益，但也都認知西方團結的重要性。」

身為虔誠天主教徒的魯比歐今天表示，他昨天與教宗的會面「非常順利」。

他說：「分享彼此觀點，以及說明和理解各自立場是很重要的。我認為這次會談非常正面。」