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違反程序規定 維州高院推翻選區重畫…重創民主黨

違反程序規定 維州高院推翻選區重畫 再次重創民主黨

記者胡玉立／即時報導
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維州選區重畫公投的海報。（美聯社檔案照）
維州選區重畫公投的海報。（美聯社檔案照）

維吉尼亞州最高法院大法官8日以4比3表決結果，推翻了維州選民4月21日以微弱優勢批准通過的民主黨版國會選區重畫案。兩黨為爭奪期中選舉優勢，正在全國就國會選區重畫激烈角力；維州高院裁決，是民主黨重大挫敗；民主黨能否如預期般在期中選舉奪回國會眾院控制權，已蒙上陰影。

維州高院裁定，民主黨主導的州議會在允許「十年期中選區重畫」憲法修正案提交州民公投時，違反程序規定。高院大法官凱爾西（Arthur Kelsey）代表撰寫多數派意見寫道，州議會以「前所未有的方式」將憲法修正草案提交選民，「此違規行為無可挽回地破壞了此次公投公正性，並使其結果無效。」

民主黨人原希望藉由維州選區重畫，拿下多達四席額外的國會眾院席位，反擊共和黨在川普總統敦促下於各地推動的選區重畫案。維州高院最新裁決，加上美國最高法院最近嚴重削弱「投票權法案」（Voting Rights Act）的裁決，已讓共和黨在期中選舉前通過選區重畫案、贏得更多國會席位的優勢，大幅強化。

川普在維州高院裁決後，於社媒發文表示，「共和黨和美國都在維州獲得大勝。」全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee）主席哈德森(Richard Hudson)則稱，該裁決是共和黨期中選舉氣勢暢旺的跡象，「我們正處於進攻態勢，勝利在望。」

維州眾院民主黨籍議長斯科特（Don Scott）表示，民主黨人尊重法院意見，但他也很遺憾法院裁決推翻選民意願，「選民想要反擊川普抓權，才會投下贊成票。」

民主黨國會競選委員會主席德爾貝內（Suzan DelBene）譴責維州高院裁決「無視選民意願」，她指出，「這場挫敗，向美國民眾傳遞了可怕信息——權貴階層會不擇手段地要人民噤聲。」但她相信，「最終決定權仍握在人民手中。11月，人民將做出選擇，助民主黨贏得眾院多數席位。」

維州目前國會眾院席位有六名民主黨人、五名共和黨人，新的選區重畫案本可能使民主黨有機會贏得該州11個國會席次的其中10席。

美聯社報導，維州高院七名法官由州議會任命，州議會近年控制權在兩黨之間搖擺。法律專家表示，維州議會沒有固定的意識形態傾向。本案焦點並非新選區的畫分方式，而是州議會授權這些選區的程序不符。

維州 民主黨 眾院

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