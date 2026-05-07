荷莫茲海峽局勢升溫 美軍「自衛反擊」 川普：只是小教訓

美國海軍驅逐艦麥森號（USS Mason）。資料照片。路透

美國軍方表示，在美國海軍多艘驅逐艦7日通過荷莫茲海峽 前往阿曼灣期間，攔截了伊朗 方面「無端發動」的攻擊，並以自衛名義展開反擊。

美軍中央司令部（CENTCOM）聲明指出，伊朗方面當時發射多枚飛彈與無人機，並出動小型快艇，對正在通過荷莫茲海峽的美國海軍驅逐艦「特魯克斯頓號」（USS Truxtun）、「拉斐爾．佩拉爾塔號」（USS Rafael Peralta）與「麥森號」（USS Mason）發動攻擊，但沒有美軍資產遭擊中。

中央司令部表示，已消滅來襲威脅，並打擊負責攻擊美軍的伊朗軍事設施，包括飛彈與無人機發射陣地、指揮控制據點，以及情報、監視與偵察節點，但強調無意升高衝突，仍維持部署並準備保護美軍部隊。

美國總統川普 稍後接受ABC記者電話訪問時表示，針對伊朗目標的報復性打擊只是「小教訓」（love tap）。被問及是否代表停火已經結束時，他說：「不，不，停火仍在進行中，目前依然有效。」

福斯新聞報導，美軍隨後攻擊伊朗荷莫茲海峽附近的格什姆港（Qeshm Port）與阿巴斯港（Bandar Abbas），以及位於米納布（Minab）的班達爾卡爾甘（Bandar Kargan）海軍檢查站。美方官員也表示，這次行動既不代表戰爭重新開始，也不意味停火結束。

福斯新聞指出，7日晚間另有兩起巨大爆炸聲傳出。伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，德黑蘭西部啟動防空系統。目擊者則向反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）表示，在奇特加爾（Chitgar）地區聽到多次爆炸。

伊朗官媒梅爾通訊社（Mehr News Agency）指出，南部荷莫茲甘省（Hormozgan）多地遭到攻擊並爆發交火，包括阿巴斯港、班達爾哈米爾（Bandar Khamir）、西里克（Sirik）與格什姆島（Qeshm Island）附近。

半島電視台報導，伊朗「哈塔姆安比亞中央司令部」（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）發言人聲稱，美國已違反停火協議，攻擊一艘從伊朗賈斯克（Jask）沿海水域駛往荷莫茲海峽的伊朗油輪，以及另一艘正從阿聯富查伊拉港（Fujairah）對面海域進入荷莫茲海峽的船隻。

聲明指出，美國「與區域內部分國家合作」，對哈米爾（Khamir）、西里克（Sirik）與格什姆島（Qeshm Island）沿岸的平民區域發動空襲。伊朗軍方也已「立即展開報復」，攻擊位於荷莫茲海峽東側與查巴哈爾港（Chabahar）南方海域的美國軍艦，並造成重大損害。該發言人警告，美國及盟友若再有任何侵略行動，伊朗「將毫不猶豫作出毀滅性回應」。