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川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題

中央社北京7日綜合外電報導
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美國總統川普（左）2025年10月與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。...
美國總統川普（左）2025年10月與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。(路透)

美國總統川普（Donald Trump）預計下週訪問北京並會晤中國國家主席習近平，雙方都希望藉此機會穩定因為貿易、台灣和伊朗戰事等議題而陷入緊張的兩國關係。

路透報導，儘管外界預期雙方可能就去年10月簽署的貿易休兵協議達成展延等小規模成果，但企業高層和分析家多認為，這次峰會難有重大突破。

以下是路透彙整這場訂於5月14日至15日召開峰會的關鍵議題，這也是近10年來首度有美國領導人造訪中國。

● 台灣議題

中國外長王毅日前在與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話時，重申台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係最大風險點，美方應信守承諾作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力。

根據參與川習會籌備作業的人士透露，北京當局私底下持續向川普政府釋放訊號，要求美方在「台灣獨立」的措辭上做出調整。

這與習近平在2024年峰會向時任美國總統拜登（Joe Biden）提出的要求類似，當時他希望美國將立場從「不支持」台獨，改為「反對」台獨。

分析家警告，美方措辭若有任何調整，無論多麼細微，都可能影響北京當局對美國支持台灣決心的評估，以及外界關於華府對亞洲安全承諾的新質疑。

● 黃豆、牛肉與波音

隨著11月美國期中選舉腳步接近，川普亟於尋求北京在貿易上做出讓步。美中雙方正擬定一項貿易委員會機制，以期在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈的前提下，找出能擴大雙邊貿易的產品。

提案包括中國採購美國禽肉、牛肉與非黃豆類作物，並承諾未來3年要每年購買2500萬公噸美國黃豆。此外，美方也希望中國採購波音（Boeing）飛機、煤炭、石油及天然氣。

喬治城大學（Georgetown University）高級研究員、前美國中央情報局（CIA）中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）指出，中國與波音公司洽談已久，據傳合約可能涵蓋500架737 MAX噴射機及數十架廣體客機。

這項合約因川普曾揚言要切斷對中供應關鍵發動機零件而擱置多年，目前正等待簽署。

● 科技與稀土

北京當局希望美國放寬針對先進半導體出口的限制措施，且對一項目標在於阻止中國取得關鍵晶片製造設備的法案表達關切。

同時，美國期望北京允許向美企出口稀土和重要礦產。中國對於稀土出口的管制，已經對美國汽車業及航空航太製造業造成廣泛干擾。

兩國都加強了經濟施壓手段，以便在談判中作為額外籌碼。

● 伊朗戰事

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前表示，雙方領導人將商討伊朗戰事，並敦促中國加入美方的國際行動，以開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），恢復國際航運。

北京當局認為結束這場戰爭是華府的責任，此戰事威脅到中國能源供應，且可能使中方與波斯灣各國關係緊張。

儘管中國位居幕後努力說服伊朗，使德黑蘭當局與美國上個月在巴基斯坦舉行和平談判，但分析家認為，北京其實不希望被視為聽命於川普。

川習會 王毅 伊朗

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