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川普自嘲每天只運動1分鐘 還對小孩大談伊朗不能擁核武

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統(右)簽署備忘錄，恢復已廢除多年的「總統體能獎」(Presidentia...
川普總統(右)簽署備忘錄，恢復已廢除多年的「總統體能獎」(Presidential Physical Fitness Award)，並邀請多名年輕運動選手見證。(美聯社)

川普總統5日在白宮橢圓形辦公室簽署備忘錄，恢復已廢除多年的「總統體能獎」(Presidential Physical Fitness Award)，並邀請多名年輕運動選手見證。期間他自嘲每天都有運動「一分鐘」，還在一群小朋友面前大談「不能讓伊朗擁有核武」。

活動中，川普先向在場的年輕選手致意表示：「很高興今天有這麼多優秀的年輕選手來到白宮橢圓形辦公室，我們在這個美麗的春日，一起慶祝美國的運動傳統和推廣體能健身。」

川普說：「這是一個很棒的傳統，我們要把它帶回來。」 他表示，這是他「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)政策的一環，要鼓勵美國年輕一代重視體能與競爭精神。

他自嘲：「其實我每天都有認真運動，最長大概維持一分鐘吧，如果運氣好的話。」

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)稱許川普每周在高爾夫球場走14公里很厲害，川普接話：「那是在我沒坐高爾夫球車的時候。」

隨後，川普將話題轉向了國際情勢，表示美國絕對不能讓伊朗擁有核武。

他對著一群小朋友說：「雖然很遺憾，但我一定得這麼做，我們絕對不能讓伊朗擁有核武。你們可能年紀還小，我也不知道這樣講是否適合，但其實你們應該比大部分人都懂，絕對不能讓一群瘋子手上握著核武，不然全世界都要倒大楣。」

接著川普還將話題轉到國內經濟，大談道瓊指數與史坦普指數接連登上新高點。

總統體能獎於1966年由詹森總統設立，2012年遭歐巴馬政府廢除，理由是認為競爭風氣不可長，而改以「總統青少年體能計畫」取代，轉向評估學生整體健康狀況，包括心理在內，而非競技表現。

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