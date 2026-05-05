伊朗何種行為將被視為違反停火協議？川普避談

川普總統。（路透）

川普 總統5日在白宮回答記者提問時，拒絕談論伊朗 方面究竟何種行為將被視為違反美伊停火協議。

川普在白宮參加一場活動期間被媒體問到「伊朗的什麼行為算違反停火」，含糊地回答說：「你們會知道的，因為我會告訴你們……他們（伊朗）知道該做什麼，也知道不該做什麼。」他還稱，伊朗在「玩把戲」，但「他們想要達成協議」。

美國國防部長赫塞斯 當天早些時候在一場新聞發布會上稱美伊停火尚未結束，敦促伊方行為「保持審慎，確保事態不越界」。至於事態是否會升級至破壞停火協議的程度，赫塞斯說：「最終將由總統（川普）作出裁決。」

美軍參謀長聯席會議主席凱恩在同一場發布會上說，自美國首次宣布停火以來，伊朗已對商船開火9次，並扣押兩艘集裝箱船。伊朗還對美軍發動「超過10次攻擊」，但「均未達到美方重啟重大作戰行動的門檻」。

美國於中東當地時間4日上午在霍爾木茲海峽開始疏導行動，「引導」被困船隻駛離海峽。美國軍方稱，伊朗當天向美海軍艦艇以及受美軍「保護」商船發射多枚巡航導彈、無人機等，美軍擊沉6艘試圖阻撓商船航行的伊朗小型船隻。同日，阿聯酋國防部4日宣布，該國防空系統當天成功攔截來自伊朗方向的12枚彈道導彈、3枚巡航導彈以及4架無人機，襲擊造成3人中度受傷。

川普4日接受美國廣播公司採訪時，似乎有意淡化伊朗當天襲擊商船和阿聯酋的後果，並未明確說明這些行為違反美伊停火協議，稱「那並非猛烈的交火……當時沒有發生交火。我想最新確實發生了一些交火事件，我正在對此進行調查」。