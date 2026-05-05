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伊朗何種行為將被視為違反停火協議？川普避談

新華社華盛頓5月5日電
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

川普總統5日在白宮回答記者提問時，拒絕談論伊朗方面究竟何種行為將被視為違反美伊停火協議。

川普在白宮參加一場活動期間被媒體問到「伊朗的什麼行為算違反停火」，含糊地回答說：「你們會知道的，因為我會告訴你們……他們（伊朗）知道該做什麼，也知道不該做什麼。」他還稱，伊朗在「玩把戲」，但「他們想要達成協議」。

美國國防部長赫塞斯當天早些時候在一場新聞發布會上稱美伊停火尚未結束，敦促伊方行為「保持審慎，確保事態不越界」。至於事態是否會升級至破壞停火協議的程度，赫塞斯說：「最終將由總統（川普）作出裁決。」

美軍參謀長聯席會議主席凱恩在同一場發布會上說，自美國首次宣布停火以來，伊朗已對商船開火9次，並扣押兩艘集裝箱船。伊朗還對美軍發動「超過10次攻擊」，但「均未達到美方重啟重大作戰行動的門檻」。

美國於中東當地時間4日上午在霍爾木茲海峽開始疏導行動，「引導」被困船隻駛離海峽。美國軍方稱，伊朗當天向美海軍艦艇以及受美軍「保護」商船發射多枚巡航導彈、無人機等，美軍擊沉6艘試圖阻撓商船航行的伊朗小型船隻。同日，阿聯酋國防部4日宣布，該國防空系統當天成功攔截來自伊朗方向的12枚彈道導彈、3枚巡航導彈以及4架無人機，襲擊造成3人中度受傷。

川普4日接受美國廣播公司採訪時，似乎有意淡化伊朗當天襲擊商船和阿聯酋的後果，並未明確說明這些行為違反美伊停火協議，稱「那並非猛烈的交火……當時沒有發生交火。我想最新確實發生了一些交火事件，我正在對此進行調查」。

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