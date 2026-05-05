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美伊波灣駁火後 美國防部長稱與伊朗停火仍有效

中央社華盛頓5日綜合外電報導
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美國防部長赫塞斯。路透
美國防部長赫塞斯。路透

美國防部長赫塞斯今天表示，即使美國與伊朗在波斯灣駁火、爭奪荷莫茲海峽的控制權，雙方的停火仍未結束。

路透報導，自2月28日衝突爆發以來，伊朗持續扼守荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條重要航道，華府則尋求打破封鎖。

赫塞斯（Pete Hegseth）稱，美方已成功確保有一條通道可穿越荷莫茲海峽，數以百計的商船正排隊準備通過。

他在五角大廈的記者會中表示：「我們知道伊朗因這個事實感到難堪。他們聲稱控制海峽，但其實沒有。」

美軍表示，在總統川普（Donald Trump）派海軍護送受困油輪穿越荷莫茲海峽、執行他提出的「自由計畫」（Project Freedom）後，美方已擊沉6艘伊朗小艇，並攔截伊朗巡弋飛彈與無人機。

波斯灣（Persian Gulf）內數艘商船昨天則通報發生爆炸或起火事件，阿拉伯聯合大公國一處油港亦因伊朗飛彈來襲而起火。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天表示，自4月7日宣布美伊停火以來，伊朗已9度朝商船開火，並扣押兩艘貨櫃船。

他還說，伊朗對美軍的攻擊次數超過10次。

不過，凱恩告訴記者，這些攻擊「目前低於重啟大規模戰鬥行動的門檻」。

當被問及與伊朗的停火是否仍有效時，赫塞斯回答：「停火尚未結束。」

他說：「我們說過我們會防禦，而且是積極防禦，我們也確實這麼做了。伊朗很清楚這一點，且事態是否升級到違反停火，最終得由總統決定。」

赫塞斯還說：「自由計畫本質上是防禦性質，範圍明確，持續時間短暫，其唯一任務就是保護無辜商船免受伊朗攻擊。美軍無需進入伊朗水域或領空。沒有必要。我們並不尋求衝突。」

美方上述行動是川普結束伊朗封鎖海峽、干擾國際能源供應的最新一波努力。戰爭爆發前，荷莫茲海峽承載全球1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸。

另一方面，美國海軍也持續對伊朗實施海上封鎖，禁止各類船舶前往或離開伊朗。

伊朗 荷莫茲海峽 赫塞斯

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