川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天七場初選成測試指標

川普對共和黨基層黨員影響力如何、發動政治報復的實際結果如何，在5日初選裡都要接受考驗。（美聯社）

各州州議會初選甚少受到關注，但今年印地安納州則不一樣。紐約時報 分析，川普 總統要求推動國會選區重畫遭共和黨 州議員拒絕後展開政治報復，在七個選區為挑戰現任州議員的人選背書，選民人數可能不到1萬人的共和黨初選5日登場，結果如何備受矚目。

共和黨印州州議員去年拒絕川普的選區重畫要求，成為共和黨民選議員公開與川普唱反調的罕見案例。後來幾個月裡，川普邀請某些即將參加初選的挑戰者到白宮，並社群媒體發文為挑戰者背書。

報導指出，川普對共和黨基層黨員影響力如何、發動政治報復的實際結果如何，在5日初選裡都要接受考驗。

面臨川普背書人選挑戰的現任共和黨籍印州第23選區州參議員狄瑞(Spencer Deery)日前對選民說，選區重畫通常十年舉行一次，若在例行周期之外特別展開選區重畫，明顯違反美國開國元勳的理念，對共和黨而言是有風險的。

他說：「不管從憲法、道德與操守層面來看都是錯誤的，在政治上也是很糟糕的策略。」

今年尋求連任的狄瑞，初選面臨川普背書人選柯彭海弗(Paula Copenhaver)挑戰。

印州第1選區、第11選區、第19選區、第21選區、第38選區、第41選區的現任共和黨州參議員，初選同樣面臨川普背書人選挑戰。現任州議員是否將遭撤換，決定權掌握於這些選區裡的數千名共和黨選民手中。

報導分析，違背川普意願的7名現任州參議員當中，許多都是政績卓越的共和黨堅定保守派，尋求連任獲得擁槍團體、執法部門、農業團體等背書。然而，這群州參議員與川普意見分歧，凸顯了印州共和黨內部存在一道逐漸擴大的裂痕，一邊是傾向建制派的政治人物，另一邊是挺川派支持者。

支持選區重畫的印州副州長貝克威斯(Micah Beckwith)說，反抗川普的現任州參議員錯估這個時代的政治利害關係。他說：「我想要的不只是保守派而已，是願意為保守價值觀奮戰的保守派，我想這就是川普想要傳達的意思。」