川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天七場初選成測試指標
各州州議會初選甚少受到關注，但今年印地安納州則不一樣。紐約時報分析，川普總統要求推動國會選區重畫遭共和黨州議員拒絕後展開政治報復，在七個選區為挑戰現任州議員的人選背書，選民人數可能不到1萬人的共和黨初選5日登場，結果如何備受矚目。
共和黨印州州議員去年拒絕川普的選區重畫要求，成為共和黨民選議員公開與川普唱反調的罕見案例。後來幾個月裡，川普邀請某些即將參加初選的挑戰者到白宮，並社群媒體發文為挑戰者背書。
報導指出，川普對共和黨基層黨員影響力如何、發動政治報復的實際結果如何，在5日初選裡都要接受考驗。
面臨川普背書人選挑戰的現任共和黨籍印州第23選區州參議員狄瑞(Spencer Deery)日前對選民說，選區重畫通常十年舉行一次，若在例行周期之外特別展開選區重畫，明顯違反美國開國元勳的理念，對共和黨而言是有風險的。
他說：「不管從憲法、道德與操守層面來看都是錯誤的，在政治上也是很糟糕的策略。」
今年尋求連任的狄瑞，初選面臨川普背書人選柯彭海弗(Paula Copenhaver)挑戰。
印州第1選區、第11選區、第19選區、第21選區、第38選區、第41選區的現任共和黨州參議員，初選同樣面臨川普背書人選挑戰。現任州議員是否將遭撤換，決定權掌握於這些選區裡的數千名共和黨選民手中。
報導分析，違背川普意願的7名現任州參議員當中，許多都是政績卓越的共和黨堅定保守派，尋求連任獲得擁槍團體、執法部門、農業團體等背書。然而，這群州參議員與川普意見分歧，凸顯了印州共和黨內部存在一道逐漸擴大的裂痕，一邊是傾向建制派的政治人物，另一邊是挺川派支持者。
支持選區重畫的印州副州長貝克威斯(Micah Beckwith)說，反抗川普的現任州參議員錯估這個時代的政治利害關係。他說：「我想要的不只是保守派而已，是願意為保守價值觀奮戰的保守派，我想這就是川普想要傳達的意思。」
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