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白宮東翼廢土倒華府高球場 驗出低濃度有毒金屬

編譯陳韻涵／即時報導
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歷史超過百年的東波多馬克球場一直是當地居民的平價休閒空間，平日打18洞只要42元...
歷史超過百年的東波多馬克球場一直是當地居民的平價休閒空間，平日打18洞只要42元。 (美聯社)

國家公園管理局(National Park Service)公布數據指出，川普政府將拆除白宮東翼的營建廢棄物，傾倒於華盛頓東波多馬克(East Potomac)高爾夫球場；檢測結果顯示，當地土壤含有鉛、鉻等有毒金屬，濃度雖然偏低，依然引發外界憂慮當地環境與公共安全。

紐約時報報導，這批廢料包括泥漿、鋼筋與石膏，傾倒地點位於傑弗遜紀念堂(Thomas Jefferson Memorial)附近的球場中央區域。

批評者認為，聯邦政府此舉可能刻意規避環保法規，程序存在爭議。

歷史超過百年的東波多馬克球場一直是當地居民的平價休閒空間，平日打18洞只要42元。

不過，川普政府計畫將這座球場全面翻修，整理為錦標賽等級的場地，既有的迷你高爾夫設施及周邊廣受跑者歡迎的步道可能拆除，招致當地社區居民的強烈反彈。

非營利組織「華府保護聯盟」(DC Preservation League)已聯合球場周遭居民提告，指控當局傾倒廢料的行為違法，且可能影響球場顧客、地方居民及周遭野生動物。

代理興訟的「民主捍衛者基金會」(Democracy Defenders Fund)執行主席兼律師艾森(Norm Eisen)表示，相關工程在法律與環境層面都站不住腳。

對此，國家公園管理局發言人馬丁(Katie Martin)回應，球場土壤確實檢測結果出微量金屬，但安全無虞，不會對公眾健康造成危害。

川普 華府 紐約時報

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