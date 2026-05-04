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籲各國來美生產製造助國安 商務部長：美國是世界之光

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國商務部長盧特尼克。記者陳熙文／攝影
美國商務部長盧特尼克。記者陳熙文／攝影

美國商務部長盧特尼克4日形容美國是照亮世界的光，指強大、成功的美國對世界來說是必要的；盧特尼克指出，企業到美國生產製造會強化美國的產業基礎，也攸關國家安全，稱美國應該在藥品、能源、關鍵礦物、人工智慧（AI）基礎建設等領域上自給自足。

盧特尼克也肯定台灣、日本南韓等國都已經做出巨大的承諾，要在美國生產製造。

盧特尼克3日出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」致詞。盧特尼克指出，美國總統川普希望打破市場障礙，希望企業、工廠和供應鏈能到美國來，期待世界最棒的企業都能理解到美國開始對外營業。

盧特尼克表示，川普政府上台後，資金開始湧入美國，投入美國AI基礎建設、雲端容量、數據中心、晶片和能源，並指出，台積電和美光共投入2000億美元在美國設廠。

盧特尼克表示，只要企業在美國製造、雇用員工來強化美國的工業基礎，美國就會提供幫助和保護；盧特尼克說，這就是美國優先的真諦，不代表美國獨善其身，而是美國開放對外營業。

盧特尼克指出，美國優先也代表美國有能力照顧自己，指要確保美國的國家安全，美國必須要生產關鍵礦物、半導體、藥品；盧特尼克說，美國應該有能力照顧好特定的基本項目，像是藥物、AI基礎建設，有足夠的能源，且不依賴其他國家的關鍵礦物，並在美國從事先進製造。

盧特尼克肯定台灣、日本、南韓、英國、歐盟和波斯灣國家等美國的主要夥伴都已經做出重大的承諾在美國生產製造。

盧特尼克說，強大和成功的美國對世界來說是必要的，並表示，如果少了美國，世界是黑暗的，因為美國是世界的光。

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