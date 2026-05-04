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美軍稱擊沉6艘伊朗船 否認「護航」：部署更全面、廣闊

新華社華盛頓5月4日電
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荷莫茲海峽上的船艇。(路透檔案照)
荷莫茲海峽上的船艇。(路透檔案照)

美軍中央司令部司令庫柏4日對媒體說，美軍在荷莫茲海峽已擊沉6艘試圖阻撓商船航行的伊朗小型船隻。

庫柏說，伊朗當天向美海軍艦艇以及受美軍「保護」商船發射多枚巡航導彈、無人機等，美軍「阿帕奇」武裝直升機和SH-60型「海鷹」直升機隨後向這些伊朗船隻發動攻擊。

庫柏否認美海軍在該海峽「護航」商船。他說：「如果只是護航，那就是『一對一』的保護。我認為，在當前這種模式下，我們的防禦部署要優越得多，它構建了涵蓋軍艦、直升機、固定翼飛機、空中預警機以及電子戰等在內的多重防禦……相比單純的護航任務，我們如今所擁有的防禦體系要全面、廣闊得多。」

當天早些時候，伊朗媒體報導說，兩枚導彈擊中一艘美軍軍艦。美軍中央司令部隨後在社交媒體上發文予以否認，稱沒有美軍艦艇被伊朗導彈擊中。

美國總統特朗普3日在社交媒體發文稱，美國將於中東當地時間4日上午開始一項疏導行動，「引導」被困在荷莫茲海峽的船隻駛離海峽。美軍中央司令部隨後在社交媒體發佈消息稱，其部隊將於4日開始支持這一行動，美方支持包括出動導彈驅逐艦、100多架陸基和海基飛機，以及無人機，還有1.5萬名軍人。

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