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教廷消息人士：魯比歐預計5/7赴義大利晉見教宗

中央社梵蒂岡3日綜合外電報導
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國務卿魯比歐(右)去年5月與教宗良十四世在梵蒂岡見面。(路透資料照)
國務卿魯比歐(右)去年5月與教宗良十四世在梵蒂岡見面。(路透資料照)

梵蒂岡高層消息人士今天透露，美國國務卿魯比歐預計7日前往義大利晉見羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。美國總統川普近日頻頻抨擊教宗，引發各界人士批評。

路透報導，根據這名熟悉教宗行程的高層消息人士，這將是美國內閣官員與教宗近1年來的首次已知面對面接觸。

魯比歐上次拜會良十四世是在2025年5月，當時他和副總統范斯（JD Vance）一同在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）參加新教宗就職彌撒，並於隔日與教宗進行私人會晤。

良十四世過去幾週採取強硬的演說風格，包括公開批評美國與以色列主導的伊朗戰爭，並對川普（Donald Trump）推動的強硬移民政策表示不滿。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）將於5月8日正式當選教宗滿1年。

義大利「共和報」（La Repubblica）與「晚郵報」（Corriere della Sera）稍早披露魯比歐將於近日出訪義大利，並與梵蒂岡首席外交官、教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）會面，但未提到他是否晉見教宗。

美國國務院、梵蒂岡新聞辦公室以及義大利政府發言人均暫未回覆路透針對上述報導提出的置評請求。

川普 良十四世 梵蒂岡

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