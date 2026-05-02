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川普總統透露了他為什麼不養狗

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川普總統透露了他為什麼不養狗

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統周五透露了自己為何沒在白宮中養狗的原因。

川普昨晚受邀在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞，他提及自己2017年首次入主白宮時，曾面臨幕僚要求他領養寵物的壓力。

川普說：「當我進入白宮時，他們都想叫我買隻狗。」他補充道，「他們說：『先生，您將成為68年來第一位沒養狗的總統。』。」

近70年來，每一位美國總統在橢圓形辦公室都有犬隻相伴。然而，川普對這項傳統並不感興趣，他也有自己反對這項悠久習俗的理由。

川普說：「有些總統是真的愛狗，但我看大部分都是為了選票才養。」

川普還對前總統拜登酸了一把，「大家都喜歡拍拜登跟狗在一起的照片，但他的狗很兇啊，他的狗咬了我們的特勤人員，28次！」

「說實話，養狗對選票很有幫助，」川普表示，「但我跟他們說，這不適合我。」

川普還說：「你們能想像媒體的報導嗎？川普總統帶著可愛小毛孩在白宮做例行散步，順便視察興建中的宴會廳…。」

他說：「我如果這麼做，看起來一定超級假，假到跟那些假新聞無異了。」

川普也順帶刺了一下中國，「說到這個宴會廳啊，它的地基超級深，我看要快挖到中國去了。」

▲ 影片來源：X平台＠Acyn（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes; please contact us for removal if there is a copyright issue.

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