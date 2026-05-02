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川普裁減德國駐軍 路透整理：駐歐洲美軍現況一覽

中央社柏林2日綜合外電報導
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美軍歐洲司令部。(美聯社)
美軍歐洲司令部。(美聯社)

在美國總統川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因伊朗戰爭問題公開起爭執之後，五角大廈昨天宣布，將從北大西洋公約組織盟國德國撤離5000名駐軍。

華府針對歐洲沒有在伊朗問題上力挺、未善盡維護自身安全之責表達不滿後，這是美國政府在裁減對歐洲軍事部署議題上截至目前最明確的表態。

路透整理駐歐美軍現況如下：

駐歐美軍人數

根據五角大廈整理軍隊數據的國防人力數據中心（Defense Manpower Data Center, DMDC）資料，截至去年12月，約有6萬8000名現役軍職人員常駐位在歐洲的海外基地。這一數字不包括輪調部署或軍事演訓人員。

根據一份國會報告，截至2024年3月，駐歐美軍分別駐紮31處永久性基地和19處美國戰爭部可以使用的軍事據點。

駐歐美軍編制

美軍歐洲司令部（EUCOM）負責指揮美國在歐洲的軍事行動，透過6大軍種陸軍、海軍、空軍、陸戰隊、特種作戰部隊以及新成立的太空軍，與北大西洋公約組織（NATO）聯盟進行合作。

這些部隊的總部設在德國和義大利，任務重點包括危機應變以及在歐洲和非洲各地進行安全合作。

美軍主要駐紮國家

美軍部隊分布在十餘個歐洲國家，其中以德國、義大利和英國人數最多。以下列舉幾個規模最大駐軍單位：

．德國：拉姆施坦市（Ramstein）郊的空軍基地為駐歐美軍最大基地，駐軍自從1952年以來從未間斷。美國陸軍巴伐利亞駐軍（U.S. Army Garrison Bavaria）總部則設在南德的格拉芬韋赫（Grafenwoehr），是歐洲主要訓練中心所在。根據DMDC資料，截至去年12月，駐德現役軍人總數為3萬6436人，分屬5個駐軍區。

．義大利：自從第二次世界大戰結束起，美軍即長駐義大利，編制涵蓋陸軍、海軍和空軍。DMDC資料顯示，去年底駐義現役軍人總數為1萬2662人，分布在維成薩（Vicenza）、阿維亞諾（Aviano）、那不勒斯（Naples）和西西里島（Sicily）等基地。

．英國：截至去年12月有1萬156名美軍駐紮3座英國基地，大多為空軍人員。

．西班牙：美國海軍和空軍在直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）附近設有基地。DMDC資料顯示，去年12月有3814名美軍常駐西班牙。

．波蘭：根據DMDC和美國國會研究處（Congressional Research Service）資料，除有369名現役美軍常駐之外，「歐洲嚇阻倡議」（European Deterrence Initiative）也提撥經費用於約1萬名軍人對波蘭進行輪調。這些人員派駐4座美軍非永久性基地。

．羅馬尼亞：根據DMDC和美國國會研究處，除153名常駐美軍外，也有美軍定期輪調部署。美軍可使用的基地包括柯格尼查努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Air Base）、肯皮亞圖爾濟（Campia Turzii）和德韋塞盧鎮（Deveselu）。

．匈牙利：美國在匈牙利進行輪調與演訓任務。DMDC指出，截至去年12月有77名美軍常駐基斯克來（Kecskemet）基地和帕帕空軍基地（Papa Air Base）。

▼收聽一洲焦點Podcast：

華府 北大西洋公約組織 德國

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