我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

好市多黑松露披薩「味濃料多」 加1水果美味升級

專家之眼╱展望美中峰會 主帥待出場 部將先交鋒

張競／中華戰略學會資深研究員
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國務卿魯比歐（左）與王毅（右）４月30日通電話，為5月中旬的「川習會」預作準...
美國國務卿魯比歐（左）與王毅（右）４月30日通電話，為5月中旬的「川習會」預作準備。（路透）

北京與華盛頓雙方領導人預計將在5月份，利用美國川普總統出訪中國大陸時召開高峰會。誠如筆者曾經多次指出，在國際政治中，領袖級別高峰會通常依循「成交才能成局，成局才能成行」規則運行；本次象徵兩個強權領袖相互過招較勁之高峰會，其實亦是遵循此等軌跡向前推進。

儘管許多政治觀察家與外交評論者都認為川普總統推遲出訪日期，主要原因是受困於中東戰局無法脫身；但吾人亦必須理解，在相當程度上是因為許多爭議尚未達成妥協，因此才會讓雙方官僚體系關鍵幕僚、業務主管與政務首長不斷透過直接會晤與電話通聯，希望營建共識獲得協商具體結論，讓高峰會能夠各取所需，對外拿得出讓人接受成績單。

4月30日雙方政務首長以平行架構密集互動，北京外交總管政治局委員、中共中央外事辦主任兼外長王毅與美國國務卿魯比歐電話通聯；同日北京商貿政策總管政治局委員國務院副總理何立峰，亦透過視訊與美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾舉行會談。此種態勢充分顯現出強權召開領袖高峰會前，主帥待出場但部將先交鋒之基本原則。

外交觀察家與政治分析師總是會從此種政務首長過招之後，雙方所發布正式新聞稿以及聲明中，在字裡行間中去尋找、對比與解讀各種政治信號。但是本次北京與華盛頓雙方處理前述兩場政務首長通聯對話，顯然在規格與態度上出現明顯差異，值得專業社群人士認真思考此等落差。

針對何立峰與貝森特以及格里爾視訊通聯，北京循例由新華社在當日晚間22時13分，以「何立峰與美國財長貝森特、貿易代表格里爾舉行視頻通話」為題發布新聞通稿。王毅與魯比歐電話通聯，則是在當日晚間22時47分，另以「王毅與美國國務卿魯比歐通電話」為題發布新聞通稿。

但是反觀美國國務院以及財政部卻未同步發表聲明，對外公開此項政治首長級別外交政策對話。直至筆者撰寫本稿件時，儘管已有多家西方媒體，特別是英文媒體對這兩場高層對話有所報導，但都是引述北京方面所提供資訊，特別是轉述新華社英文版新聞通稿內容，但卻未曾從美國政府方面獲得任何第一手資訊，作為新聞報導評論參考基礎。就宣傳戰線交火狀況來看，雙方重視程度存在明顯差異。

迄至目前為止，北京顯然是希望在本次高峰會談中，在美國對台軍售議題上有所進展。特別是北京透過各種發聲管道，不斷指控美國刻意塑造台海戰爭氛圍，擺明就是無意兌現透過817公報所提逐漸減少對台軍售政治承諾。尤有甚者，更有挑明懷疑美國根本就在玩弄語辭，對於履行「一個中國」政治諾言亦是表裡不一，對於猛打台灣牌對付北京毫不鬆手。由此看來，雙方結構性矛盾並無任何妥協化解跡象。

吾人必須注意到，儘管川普本身並非依循華府政壇各項規範與潛規則之傳統政治人物，經常語出驚人並且政策變化無常，但此位非典型美國政治領袖，在應對北京時卻是相當謹慎與保守，不但發言相當注重遣詞用字，各項作為亦是步步為營；不過對於運用輸出管制與商貿制裁手段對付北京，其實亦是毫不手軟。

但是吾人必須注意到，近年來北京針對美國對台軍售，甚至是其他國家與台灣進行軍備交流與合作，已經不再止於口頭抗議，早就運用列入不可靠實體清單或是進行出口管制管控等具體措施，直接對相關國防產業與軍備生產企業與研究機構，實施報復性制裁措施。

儘管到目前為止，西方智庫與學者對此並無任何公開研究報告，但情報圈與專業社群早就傳聞，北京所作所為絕對不是無關痛癢空包彈，指示相關業者與機構並不願公開承認其因對台軍售，讓其所蒙受壓力與困擾到達何等水準。

但確實並無任何受到制裁當事者出面公開表態，聲稱其未曾因為北京制裁與管制出口，影響對台軍售各項軍備產製作業進程。究竟是北京此等報復措施無足輕重？抑或是痛在身上口難開，其實圈內人都心知肚明。

在兩強權高峰會談前，其實台北方面在外交體系面對情勢發展，居然表現亦很另類；4月24日外交部政務次長吳志中在接受外籍媒體訪問時坦言指出，擔心川普與習近平會談時，可能會在台灣議題上做出讓步；甚至露骨地提到台灣最害怕就是被擺上雙方會談菜單。

外交政務首長如此表態，究竟透露出台北對華盛頓存有疑慮，抑或是覺得苗頭不對，開始是先放話，對著台灣社會先打預防針呢？吾人不得而知，但面對兩強高峰會，溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓，確實不假！（轉載自聯合報）

川普 國務院 王毅

上一則

五角大廈宣布：駐德國5000美軍將撤離

下一則

開法拉利還領糧食券？農業部嚴打詐欺收緊資格

延伸閱讀

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點
川習會倒數2周 美中外長在行前通話

川習會倒數2周 美中外長在行前通話

川普訪中維安更緊張 出訪安排細節曝光 爆川習隨扈曾打架

川普訪中維安更緊張 出訪安排細節曝光 爆川習隨扈曾打架
鄭麗文接受彭博專訪表示 已請求訪美時能與川普見面

鄭麗文接受彭博專訪表示 已請求訪美時能與川普見面

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席江惟嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金
3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫

3生肖5月事業運走強 他人脈助攻帶動成交、財運同步升溫
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院
不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」