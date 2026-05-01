專家之眼╱展望美中峰會 主帥待出場 部將先交鋒

美國國務卿魯比歐（左）與王毅（右）４月30日通電話，為5月中旬的「川習會」預作準備。（路透）

北京與華盛頓雙方領導人預計將在5月份，利用美國川普 總統出訪中國大陸時召開高峰會。誠如筆者曾經多次指出，在國際政治中，領袖級別高峰會通常依循「成交才能成局，成局才能成行」規則運行；本次象徵兩個強權領袖相互過招較勁之高峰會，其實亦是遵循此等軌跡向前推進。

儘管許多政治觀察家與外交評論者都認為川普總統推遲出訪日期，主要原因是受困於中東戰局無法脫身；但吾人亦必須理解，在相當程度上是因為許多爭議尚未達成妥協，因此才會讓雙方官僚體系關鍵幕僚、業務主管與政務首長不斷透過直接會晤與電話通聯，希望營建共識獲得協商具體結論，讓高峰會能夠各取所需，對外拿得出讓人接受成績單。

4月30日雙方政務首長以平行架構密集互動，北京外交總管政治局委員、中共中央外事辦主任兼外長王毅 與美國國務卿魯比歐電話通聯；同日北京商貿政策總管政治局委員國務院 副總理何立峰，亦透過視訊與美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾舉行會談。此種態勢充分顯現出強權召開領袖高峰會前，主帥待出場但部將先交鋒之基本原則。

外交觀察家與政治分析師總是會從此種政務首長過招之後，雙方所發布正式新聞稿以及聲明中，在字裡行間中去尋找、對比與解讀各種政治信號。但是本次北京與華盛頓雙方處理前述兩場政務首長通聯對話，顯然在規格與態度上出現明顯差異，值得專業社群人士認真思考此等落差。

針對何立峰與貝森特以及格里爾視訊通聯，北京循例由新華社在當日晚間22時13分，以「何立峰與美國財長貝森特、貿易代表格里爾舉行視頻通話」為題發布新聞通稿。王毅與魯比歐電話通聯，則是在當日晚間22時47分，另以「王毅與美國國務卿魯比歐通電話」為題發布新聞通稿。

但是反觀美國國務院以及財政部卻未同步發表聲明，對外公開此項政治首長級別外交政策對話。直至筆者撰寫本稿件時，儘管已有多家西方媒體，特別是英文媒體對這兩場高層對話有所報導，但都是引述北京方面所提供資訊，特別是轉述新華社英文版新聞通稿內容，但卻未曾從美國政府方面獲得任何第一手資訊，作為新聞報導評論參考基礎。就宣傳戰線交火狀況來看，雙方重視程度存在明顯差異。

迄至目前為止，北京顯然是希望在本次高峰會談中，在美國對台軍售議題上有所進展。特別是北京透過各種發聲管道，不斷指控美國刻意塑造台海戰爭氛圍，擺明就是無意兌現透過817公報所提逐漸減少對台軍售政治承諾。尤有甚者，更有挑明懷疑美國根本就在玩弄語辭，對於履行「一個中國」政治諾言亦是表裡不一，對於猛打台灣牌對付北京毫不鬆手。由此看來，雙方結構性矛盾並無任何妥協化解跡象。

吾人必須注意到，儘管川普本身並非依循華府政壇各項規範與潛規則之傳統政治人物，經常語出驚人並且政策變化無常，但此位非典型美國政治領袖，在應對北京時卻是相當謹慎與保守，不但發言相當注重遣詞用字，各項作為亦是步步為營；不過對於運用輸出管制與商貿制裁手段對付北京，其實亦是毫不手軟。

但是吾人必須注意到，近年來北京針對美國對台軍售，甚至是其他國家與台灣進行軍備交流與合作，已經不再止於口頭抗議，早就運用列入不可靠實體清單或是進行出口管制管控等具體措施，直接對相關國防產業與軍備生產企業與研究機構，實施報復性制裁措施。

儘管到目前為止，西方智庫與學者對此並無任何公開研究報告，但情報圈與專業社群早就傳聞，北京所作所為絕對不是無關痛癢空包彈，指示相關業者與機構並不願公開承認其因對台軍售，讓其所蒙受壓力與困擾到達何等水準。

但確實並無任何受到制裁當事者出面公開表態，聲稱其未曾因為北京制裁與管制出口，影響對台軍售各項軍備產製作業進程。究竟是北京此等報復措施無足輕重？抑或是痛在身上口難開，其實圈內人都心知肚明。

在兩強權高峰會談前，其實台北方面在外交體系面對情勢發展，居然表現亦很另類；4月24日外交部政務次長吳志中在接受外籍媒體訪問時坦言指出，擔心川普與習近平會談時，可能會在台灣議題上做出讓步；甚至露骨地提到台灣最害怕就是被擺上雙方會談菜單。

外交政務首長如此表態，究竟透露出台北對華盛頓存有疑慮，抑或是覺得苗頭不對，開始是先放話，對著台灣社會先打預防針呢？吾人不得而知，但面對兩強高峰會，溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓，確實不假！（轉載自聯合報）