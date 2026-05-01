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伊朗提最新談判方案 川普「不滿意」…為什麼？

編譯茅毅／即時報導
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川普總統1日在白宮接受媒體採訪。（美聯社）
川普總統1日在白宮接受媒體採訪。（美聯社）

對伊朗透過調解方巴基斯坦向美國轉交的美伊終戰最新方案，美國總統川普1日在白宮南草坪表明，他並不滿意，並懷疑伊朗到底有沒有能力達成和平協議。

川普重申，「（伊朗）他們想達成協議；但我對最新方案並不滿意」。

川普並未詳述他不滿意上述方案的什麼部分，並又一次暗示伊朗官員可能永遠不會轉而接受以談判方式解決這場戰爭。

川普說，比起過去，「他們（在美伊談判上）已有長足進步，但我不確定他們究竟是否會達成協議」，伊朗領導高層間存在極大分歧。

川普指稱，「伊朗領導高層非常雜亂；有2至3個派系組成，也許4個，所以是1個很雜亂的領導高層。不過，他們都想達成協議，但他們都一團糟」。

伊朗官媒「伊朗通訊社」（IRNA）1日報導，伊方4月30日透過巴方將修改後的上述方案轉交美方。

川普1日還在南草坪說，他對伊朗的選項總結就2種：在軍事上大幅升級或達成協議。

川普聲稱，「我們有些選項。我們想去把他們炸個稀巴爛、持續對他們大轟炸，永遠了結他們嗎？或我們想試著（和他們）達成協議、做點事嗎？這些就是我們的選項」。

川普也證實，4月30日晚間已聽取美國中央司令部關於軍事選項的最新簡報。他宣稱就「人道立場」，寧可不重新展開對伊朗的轟炸行動。

白宮 川普 巴基斯坦

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