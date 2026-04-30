政府協助無職場退休帳戶者設立帳戶 提供千元資金

川普總統將啟動TrumpIRA.gov網站，幫助無法參與401(k)或無退休帳戶的勞工設立帳戶，聯邦並將提供最高1000元匹配款。(圖／123RF)

川普 總統30日簽署行政命令，幫助無法參與401(k)或其他職場退休 計畫的工作者設立退休帳戶，聯邦將提供最高1000元匹配款(match)。

這項行政命令將啟動TrumpIRA.gov新網站，符合資格者可搜尋、比較並註冊私營機構的退休計畫，進而獲聯邦匹配款。川普2月在國情咨文中首次提出這個構想，他並不是提供一項新的政府退休計畫，而是協助將勞工與私人公司現有的退休計畫進行配對。

根據獨立的公共政策非營利組織「丕優慈善信託基金」(Pew Charitable Trusts)2025年研究，全美約5600萬人無法獲得雇主退休計畫。

川普這項命令將與「儲蓄匹配」(Saver’s Match)計畫結合；該計畫是2022年「牢靠法2.0版本」(Secure 2.0)的條款， 2027年將生效。

根據規畫，調整後總收入2萬500元以下的單身納稅人有資格獲政府匹配款，最高可達1000元。單身納稅人如果年收入介於2萬500元至3萬5500元，匹配款金額較低。聯合申報且總收入不超過4萬元的夫婦，可獲最多2000元

晨星公司(Morningstar)2025年預測，符合匹配資格的人退休後財富將增加12%。

兩黨公共政策組織「經濟創新集團」(Economic Innovation Group)稱，全美約2600萬符合「儲蓄匹配計畫」全部或部分資格的全職和兼職員工沒辦法取得福利，因為他們沒有退休帳戶。

川普表示，他希望透過要求國會將該配對計畫擴大至年收入高於3.5萬元的人群。白宮國家經濟委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)則指出，許多中等收入者同樣缺乏由雇主提供的退休計畫。

哈塞特在儀式上表示：「我們正與國會合作，大幅擴展這項計畫，並期待今年能推動相關立法。」

國會已提出多項提案。其中，兩院共同提出「美國人退休儲蓄法案」(Retirement Savings for Americans Act)，呼籲設立可帶走、享稅收優惠的退休儲蓄帳戶；另外眾院提出「自動個人退休帳戶法案」(Automatic IRA Act)，要求有十名以上員工的雇主，為員工註冊自動個人退休帳戶(IRA)或其他自動退休存款計畫。