川習會倒數2周 美中外長在行前通話

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。歐新社

美國國務卿魯比歐 30日與中國外交部長王毅通電，有美國官員指出，這是美國總統川普 訪問北京前的交流；中國外交部則指出，王毅在通話中強調，台灣問題事關中國的核心利益。

川普預計5月14日訪問北京，擬與中國國家主席習近平見面，美中外交部長30日為此通電；中國外交部發出聲明指出，王毅在電話中強調美中領袖的重要性，指元首外交是中美關係的「定盤星」。

王毅表示，在習近平與川普的戰略引導下，中美關係總體保持穩定，認為這符合兩國人民的根本利益，也符合國際社會的普遍期待；王毅說，雙方要維持來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，以實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅指出，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點；美方應信守承諾，做出正確選擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平做出應盡的努力。

中方並指出，盧比歐在通話中表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心，認為雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動累積成果，尋求美中關係的戰略穩定。

聲明並指出，中美雙方還就中東局勢等交換意見。

對於美中外交部長通話，美國國務院尚未發出聲明，但有美國官員證實通話，該官員指出，這是川普訪問北京前的通話交流。