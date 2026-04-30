英王對美國事訪問近尾聲 川普讚他是「最偉大的國王」

英王查理三世（左二）、王后卡蜜拉（左一）、總統川普（右二）和第一夫人梅蘭妮亞（右一）30日在白宮舉行的告別儀式上合影，這是國王和王后對美國事訪問的最後一天。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮 歡送儀式上讚揚英王查理三世（King Charles Ⅲ）是「最偉大的國王」，並稱美國需要更多像英國君主這樣的人。

法新社報導，這場正式的道別儀式為查理三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）為期4天的外交行程畫下句點，兩人此行旨在緩和大西洋兩岸因伊朗戰爭而緊張的關係。

在查理三世與卡蜜拉為了這場簡短儀式抵達白宮南門廊時，川普告訴記者：「他是一位偉大的國王—在我看來，是最偉大的國王。」

數分鐘後，隨著英王與王后在一陣握手寒暄後乘車離去，川普又補充道：「偉大的人。我們的國家需要更多像這樣的人。」

查理三世與卡蜜拉之後的行程包括前往華府 近郊的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向美國陣亡將士致意，以及在國家公園會晤美國原住民。

接下來他們將啟程前往大西洋上的英國海外領地百慕達（Bermuda）。

英王此次訪美前，川普曾嚴詞批評英國首相施凱爾（Keir Starmer），因為他反對美國和以色列 對伊朗發動的戰爭。

查理三世此行名義上是為了在美國建國250周年之際強調英美聯盟，但最終重點擺在挽救兩國之間所謂的「特殊關係」。