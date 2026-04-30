強生、熊恩聯手川普 眾院通過DHS案 結束76天最長停擺
哥倫比亞廣播公司(CBS)30日報導，眾院今日下午以一致同意方式，口頭表決通過參院先前的法案，並送交川普總統簽署，法案一旦獲得總統簽署生效，將可提供國土安全部(DHS)運作資金，結束長達76天的預算停擺。
這場預算僵局始於2月14日，期間導致許多關鍵機構在維持運作與支付薪資上面臨極大挑戰，並已成為美國史上最長的部分政府預算停擺。
僵局核心在於民主黨反對資助執行川普移民政策的移民及海關執法局(ICE)與邊境巡邏隊(Border Patrol)，而眾院共和黨人先前也因不願向民主黨讓步、削弱總統移民政策，拒絕接受參院上月通過的折衷版本。
為化解危機，眾院議長強生(Mike Johnson)、參院多數黨領袖熊恩(John Thune)與川普最終達成「雙軌制」共識：
第一，由眾院通過參院版本的法案，恢復國土安全部大部分單位的資金。
第二，透過預算協調程序(budget reconciliation)，讓共和黨得以在無需民主黨支持的情況下完成立法，單獨為ICE與邊境巡邏隊撥款。
川普曾在3月下令國土安全部重新調配資金以支付薪資，但國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)示警，薪資資金將在5月初耗盡，迫使國會在本周採取行動。
目前參眾兩院已邁出第一步，通過預算計畫，指示相關委員會起草為移民執法機構提供資金的法案。
川普表示，他希望預算協調方案能在6月1日前送交白宮。
ICE與邊境巡邏隊在去年的「大又美預算案」(One Big Beautiful Bill Act)中獲得數百億美元資金，因此在停擺期間，其運作大致未受影響。
相較之下，受到衝擊最重的是國土安全部其他單位，包括海岸防衛隊、運輸安全管理局(TSA)及聯邦緊急事務管理局(FEMA)。海岸防衛隊指揮官朗戴( Kevin Lunday)稍早接受CBS專訪時表示，基層人員對此僵局感到極度挫折與憤怒。
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