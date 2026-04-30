強生、熊恩聯手川普 眾院通過DHS案 結束76天最長停擺

眾院議長強生。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)30日報導，眾院今日下午以一致同意方式，口頭表決通過參院 先前的法案，並送交川普總統簽署，法案一旦獲得總統簽署生效，將可提供國土安全部 (DHS)運作資金，結束長達76天的預算停擺。

這場預算僵局始於2月14日，期間導致許多關鍵機構在維持運作與支付薪資上面臨極大挑戰，並已成為美國史上最長的部分政府預算停擺。

僵局核心在於民主黨 反對資助執行川普移民政策的移民及海關執法局(ICE)與邊境巡邏隊(Border Patrol)，而眾院共和黨人先前也因不願向民主黨讓步、削弱總統移民政策，拒絕接受參院上月通過的折衷版本。

為化解危機，眾院議長強生(Mike Johnson)、參院多數黨領袖熊恩(John Thune)與川普最終達成「雙軌制」共識：

第一，由眾院通過參院版本的法案，恢復國土安全部大部分單位的資金。

第二，透過預算協調程序(budget reconciliation)，讓共和黨得以在無需民主黨支持的情況下完成立法，單獨為ICE與邊境巡邏隊撥款。

川普曾在3月下令國土安全部重新調配資金以支付薪資，但國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)示警，薪資資金將在5月初耗盡，迫使國會在本周採取行動。

目前參眾兩院已邁出第一步，通過預算計畫，指示相關委員會起草為移民執法機構提供資金的法案。

川普表示，他希望預算協調方案能在6月1日前送交白宮。

ICE與邊境巡邏隊在去年的「大又美預算案」(One Big Beautiful Bill Act)中獲得數百億美元資金，因此在停擺期間，其運作大致未受影響。

相較之下，受到衝擊最重的是國土安全部其他單位，包括海岸防衛隊、運輸安全管理局(TSA)及聯邦緊急事務管理局(FEMA)。海岸防衛隊指揮官朗戴( Kevin Lunday)稍早接受CBS專訪時表示，基層人員對此僵局感到極度挫折與憤怒。