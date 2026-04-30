英王訪美修補關係 分析：倫敦長遠布局維繫悠久同盟

川普總統(左二)與第一夫人梅蘭妮亞(右二)歡送英國查理國王(左一)與王后卡蜜拉。(美聯社)

英國國王查理三世 在國事訪問中拉攏美國總統川普 之舉雖然無法立刻修補雙邊關係近期的摩擦，卻凸顯出倫敦正致力於長遠布局，試圖維繫此一歷史悠久同盟。

路透報導，英國不時會善用王室來對這位難以捉摸的美國總統施展魅力攻勢，繼去年9月高規格款待到訪的川普之後，本周再由查理三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）走訪華府 出席美國脫離英國統治250週年紀念活動。

川普近來多次嘲諷、批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）在伊朗戰爭議題上拒絕相挺，不過外交官和評論人士認為，與其說查理三世此行任務在於緩和政治關係，不如說是要對美國社會和政界喚起兩國深厚長遠關係的往日情懷。

2007年至2012年擔任英國駐美國大使的沈沃德（Nigel Sheinwald）指出，英國國王對美國國會演說的場景不常發生，查理三世藉此凸顯雙方在文化、安全、國防、科技等領域的緊密連結，結果廣受好評。

沈沃德告訴路透：「（他會）希望有些內容能在聽眾心中留下深遠影響，不僅限於對當屆政府，更發揮比對當屆政府更長時間的影響。」

這位77歲君主為期4天訪問正值兩國陷入自從1956年蘇伊士危機（Suez Crisis）以來最惡劣關係之際，同時川普政府與歐洲盟邦關係也普遍緊張。

曾任英國國家安全顧問的職業外交官葛蘭特（Mark Lyall Grant）表示，雖然與川普同框的活動很重要，走訪紐約和維吉尼亞州與美國民眾直接對話則是查理三世和卡蜜拉的更大使命。

他說：「如同過去在政治層面上曾經有過艱難關係，國王是英國的國家象徵，此行尤其要提醒美國民眾這段關係的本質，以及它對於兩國的意義。」

英國長期自豪於對美國的緊密關係，但在川普第2任期內雙方日益明顯的緊張態勢之下，英方也思考著如何在更動盪世局中尋找出路，尤其在脫離歐洲聯盟公投結果出爐將近十年的此刻。