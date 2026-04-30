赫塞斯否認美陷中東泥淖 國會作證火藥味濃

赫塞斯(左)在美國與以色列聯手攻打伊朗後，29日首次赴國會作證。(美聯社)

在美國與以色列聯手攻打伊朗後，美國戰爭部長赫塞斯 29日首次赴國會作證，他強烈駁斥民主黨籍眾議員加勒曼帝批評這場衝突使美國陷入「泥淖」的說法。

綜合路透和「新聞週刊」（Newsweek）等媒體報導，赫塞斯（Pete Hegseth）表示，這種言論無異於「為敵方宣傳提供素材」，還說曠日持久的伊拉克和阿富汗戰爭才是真正的泥淖。

他指控民主黨人趁機進行政治操作，聲稱他們的批評並非基於對軍事進展的客觀評估，而是出於對總統川普 的敵意。

加勒曼帝（John Garamendi）反擊說，赫格塞斯和川普誤導公眾，掩蓋戰爭的真實目的與進展，並稱這場衝突已淪為「政治與經濟災難」。

他說，油價不斷上漲與通膨升溫，顯示這場戰爭已對國內經濟造成衝擊，其他民主黨議員則要求赫格塞斯說明政府整體戰略布局。

這些激烈的交鋒反映美國兩黨團結持續崩解，而根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調，僅34%受訪者支持發動這場戰爭，也加深白宮 面臨的政治風險。

此外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也發表迄今最強烈批評，抨擊川普處理伊朗戰爭的方式，直言伊朗正在「羞辱川普政府」，並警告這場戰爭恐演變成另一場中東泥淖。

他的言論呼應其他盟邦領袖的疑慮，外界普遍批評美方缺乏連貫的戰略，而能源供應中斷也帶來了經濟壓力。主要盟友的質疑凸顯這場衝突的外交代價，以及削弱跨大西洋團結風險。

在戰爭爆發兩個月後，美國國會仍未就伊朗戰爭舉行公開聽證會，使許多議員對缺乏透明度感到不滿。根據「戰爭權力法」（War Powers Resolution），如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動。

然而，在國會領導層缺乏積極推動下，最後期限可能在未採取果斷行動的情況下屆滿，而這將進一步削弱立法機構對軍事行動的監督力道。