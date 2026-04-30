我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁決出爐後 路州州長將下令5/16國會議員初選暫停

中證監前主席易會滿被「雙開」 搞權色交易、收賄

赫塞斯否認美陷中東泥淖 國會作證火藥味濃

中央社華盛頓30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
赫塞斯(左)在美國與以色列聯手攻打伊朗後，29日首次赴國會作證。(美聯社)
赫塞斯(左)在美國與以色列聯手攻打伊朗後，29日首次赴國會作證。(美聯社)

在美國與以色列聯手攻打伊朗後，美國戰爭部長赫塞斯29日首次赴國會作證，他強烈駁斥民主黨籍眾議員加勒曼帝批評這場衝突使美國陷入「泥淖」的說法。

綜合路透和「新聞週刊」（Newsweek）等媒體報導，赫塞斯（Pete Hegseth）表示，這種言論無異於「為敵方宣傳提供素材」，還說曠日持久的伊拉克和阿富汗戰爭才是真正的泥淖。

他指控民主黨人趁機進行政治操作，聲稱他們的批評並非基於對軍事進展的客觀評估，而是出於對總統川普的敵意。

加勒曼帝（John Garamendi）反擊說，赫格塞斯和川普誤導公眾，掩蓋戰爭的真實目的與進展，並稱這場衝突已淪為「政治與經濟災難」。

他說，油價不斷上漲與通膨升溫，顯示這場戰爭已對國內經濟造成衝擊，其他民主黨議員則要求赫格塞斯說明政府整體戰略布局。

這些激烈的交鋒反映美國兩黨團結持續崩解，而根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調，僅34%受訪者支持發動這場戰爭，也加深白宮面臨的政治風險。

此外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也發表迄今最強烈批評，抨擊川普處理伊朗戰爭的方式，直言伊朗正在「羞辱川普政府」，並警告這場戰爭恐演變成另一場中東泥淖。

他的言論呼應其他盟邦領袖的疑慮，外界普遍批評美方缺乏連貫的戰略，而能源供應中斷也帶來了經濟壓力。主要盟友的質疑凸顯這場衝突的外交代價，以及削弱跨大西洋團結風險。

在戰爭爆發兩個月後，美國國會仍未就伊朗戰爭舉行公開聽證會，使許多議員對缺乏透明度感到不滿。根據「戰爭權力法」（War Powers Resolution），如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動。

然而，在國會領導層缺乏積極推動下，最後期限可能在未採取果斷行動的情況下屆滿，而這將進一步削弱立法機構對軍事行動的監督力道。

白宮 川普 赫塞斯

上一則

2戰潛艦與川普同名 英王送船鐘 笑稱可「搖鈴」聯絡英

延伸閱讀

眾院聽證會 國防部長揭露伊戰已耗250億元 民主黨轟代價高

眾院聽證會 國防部長揭露伊戰已耗250億元 民主黨轟代價高
美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

美伊戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略
川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看
美伊談判壓力升高 川普浮現信任危機

美伊談判壓力升高 川普浮現信任危機

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

2026-04-29 09:25
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20
美國總統川普（中）25日在白宮記者協會年度晚宴槍擊事件後召開記者會。(歐新社)

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

2026-04-25 23:52

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人
IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要