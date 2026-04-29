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刺殺川普加州男 作案前在旅館持槍自拍

記者胡玉立／即時報導
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艾倫曾在酒店房間拍下一張持刀槍彈藥等武器的自拍照(左)。右為放大照片，顯示他帶著...
艾倫曾在酒店房間拍下一張持刀槍彈藥等武器的自拍照(左)。右為放大照片，顯示他帶著彈藥包、肩挎槍套和一把帶鞘的刀。(美聯社)

根據29日聯邦檢方提出的最新法庭文件，被控試圖在25日晚闖入白宮記者協會晚宴、行刺川普總統的31歲加州男子艾倫(Cole Tomas Allen)，在作案前幾分鐘，曾在酒店房間拍下一張持刀槍彈藥等武器的自拍照。

美聯社報導，這份最新法庭文件透露了更多案件細節；調查當局指出，艾倫穿著黑色褲子、黑色襯衫和紅色領帶，在華府希爾頓酒店房間拍下自拍照；照片中的他帶著彈藥包、肩挎槍套和一把帶鞘的刀。當晚在同一酒店，川普和數百名記者正在參加白宮記者協會晚宴。

川普政府表示，艾倫當晚多次上網查看川普行蹤，包括川普在希爾頓酒店下車的直播畫面。調查人員稱，當晚8時30分左右，艾倫向家人送出帶有「道歉和解釋」附件的預設電子郵件。

美國助理檢察官瓊斯(Charles Jones)在法庭文件中寫道，「被告在試圖突破安保並襲擊目標時開槍，意圖殺人。若他在審判前獲釋，將對社區構成極嚴重危險。就算被告沒有犯罪紀錄等其他個人情況，也不能改變此結論」。

艾倫27日在華府聯邦法院過堂，檢方起訴他的罪名包括意圖刺殺總統、在暴力犯罪中開槍、以及意圖犯下重罪而非法跨州運輸槍械彈藥；若定罪最高面臨終身監禁。

艾倫的辯護律師艾貝(Tezira Abe)主張艾倫沒有被捕或犯罪前科，「目前應獲推定無罪」。但治安法官夏博(Matthew Sharbaugh)已同意檢方請求，下令艾倫還押至少到30日，法院屆時將召開拘留聽證，決定是否繼續關押至開審。

聯邦調查局27日提出的宣誓證詞(affidavit)顯示，艾倫為了這場襲擊至少策畫數周；他4月6日向華府希爾頓酒店訂房，上周從加州出發搭火車抵達東岸，在記協晚宴前一天入住酒店，訂房紀錄顯示入住期間為整個周末。

25日晚，卡倫衝破酒店宴會廳附近安全路障，隨後與負責安保工作的特勤局幹員交火，最終被捕。川普沒有受傷。一名身穿防彈背心的特勤局幹員被子彈擊中，所幸生還。

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