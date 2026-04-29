川普稱繼續對伊封鎖 直至達成核協議

美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普 29日表示，他將繼續對伊朗實施海上封鎖，直至伊方同意達成一項能打消美方對伊核計劃擔憂的協議。

川普當天在接受Axios新聞網站電話採訪時說：「封鎖在某種程度上比轟炸更為有效…而且他們的處境只會變得更糟」。伊朗之所以想要達成協議，正是為了解除封鎖。「他們想要達成和解，不希望我繼續實施封鎖，而我不打算（解除封鎖），因為我不希望他們擁有核武器。」

他還稱，由於美國封鎖導致伊朗石油無法出口，伊朗的石油儲存設施和輸油管道「已瀕臨爆炸邊緣」。

報道指出，川普的上述表態意味著他拒絕了伊朗提出的最新談判方案。川普目前仍將持續實施封鎖視為其主要籌碼，如果伊朗仍不讓步，他將考慮採取軍事行動。

報導稱，3名知情人士透露，美軍中央司令部已制定了一項針對伊朗的「短促而猛烈」打擊計劃。但在當天電話採訪中，川普拒絕透露任何具體的軍事計劃。

伊朗日前經由巴基斯坦 向美國提出一份新談判方案。據媒體披露，方案提議分三階段漸進展開談判：第一階段談結束戰爭，第二階段聚焦荷莫茲海峽通航，第三階段涉及伊朗核問題。白宮 新聞秘書李維特27日證實，川普當天召集國家安全團隊討論伊朗提出的新方案。美國官員稍後告訴媒體，川普對這一方案不滿意，原因是方案前兩個階段不涉及伊朗核問題。

伊朗新聞電視台29日援引一位不具名的高級安全官員的話說，如果美國繼續在荷莫茲海峽實施對伊朗的海上封鎖，伊朗將以「切實且前所未有的軍事行動」回應美國「持續不斷的海盜行為」。