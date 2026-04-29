皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

查理三世：「我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！」 (歐新社)

英國國王查理三世 4月27日至30日訪問美國，在4月28日查理三世完成在美國國會演說、以及宴會的致詞。在兩場演說中，英國媒體給予的評價甚好，內容雖然以英、美兩國的歷史因緣為主，但也都扣合到了對當代世界局勢的關心，並強調了北約 、美國與歐洲同盟的重要性。不過令人印象深刻的，還包括查理三世的「笑話」。

查理三世的講稿裡有不少富含歷史哏的幽默發言，本文擷取其中幾則中、英文版，部分稍作解釋。首先是在美國國會上的發言：

正如各位或許知道的，當我在西敏寺的國會向我國議會發表演說時，我們至今仍遵循一項流傳已久的古老傳統——由王室「扣留」一名國會議員作為人質，並讓其留在白金漢宮，直到我平安返回為止。當然，如今我們對這位貴賓可說照料周到，往往到了他們甚至不太想離開的程度。我不曉得，議長先生，今日在座是否有人願意自告奮勇擔任這個角色呢？ Now, as you may know, when I addressed my own parliament at Westminster, we still follow an age-old tradition and take a member of Parliament hostage, holding him or her at Buckingham Palace until I am safely returned. These days we look after our guest rather well, to the point that they often do not want to leave. I don't know, Mr. Speaker, if there are any volunteers for that role here today.

影片來源：YouTube@AP

這座城市，象徵著我們共同歷史中的一段時代。或者，借用查爾斯．狄更斯的話來說，這或許可稱作「雙喬記」——第一位，是美國首任總統喬治．華盛頓，另一位則是我的五世祖父喬治三世國王。眾所周知，喬治國王從未踏上過美國的土地。也請各位女士先生放心，我此次到訪，並非某種狡黠的「反攻復辟」行動。 This is a city which symbolizes a period in our shared history, or what Charles Dickens might have called A Tale of Two Georges: the first president, George Washington, and my five times great-grandfather, King George III. King George, as you know, never set foot in America.And please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action.

這裡的「雙喬記」（A Tale of Two Georges）是借用了狄更斯名作《雙城記》（A Tale of Two Cities），直譯是「兩個喬治的故事」，也就是喬治．華盛頓與查理三世的祖先喬治三世，也許可以翻譯成「雙喬記」。

雙喬記：左為喬治．華盛頓，右為同時代的英國國王喬治三世。 (維基共享)

接著是查理三世在晚宴上的致詞，氣氛相對輕鬆許多、內容也比較多笑話。

能夠再次回到這棟宏偉的建築——你們民主制度的核心——對我而言尤其是一件令人欣喜之事。 而在此刻，總統先生，我也不禁注意到，自您去年造訪溫莎城堡之後，白宮東翼似乎經歷了一些「重新調整」。 不得不說，身為英國人，我們其實早在1814年，就曾經對白宮進行過一次屬於我們自己的「房地產改建計畫」。 And it is a particular pleasure to be back in this wonderful building, the heart of your democracy. On this occasion, I cannot help noticing the “readjustments” to the East Wing, Mr President, following your visit to Windsor Castle last year. I am sorry to say that we British, of course, made our own attempt at real estate redevelopment of the White House in 1814.

此處查理三世指的是1814年8月24日的「華盛頓大火」事件，是美國在1812年向英國宣戰之後，英軍攻入華府並且燒毀包括白宮和國會大廈在內的建築。這也是作為美國政治核心的華府，在歷史上唯一一次遭到「外國」攻占的紀錄。

1814年8月24日的「華盛頓大火」事件，是美國在1812年向英國宣戰之後，英軍攻入華府並且燒毀包括白宮和國會大廈在內的建築。 (維基共享)

的確，總統先生，您先前曾打趣地表示：「若不是美國，今日的歐洲各國恐怕都得說德語了。」我也敢說，若不是我們英國人，如今各位可能就是在說法語了……！當然，我們始終深愛我們的法國表親。 Indeed, you recently commented, Mr President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that, if it wasn't for us, you'd be speaking French...! Of course, we both love our French cousins greatly, and we three states are not only bound by our shared values, but by a profound belief that, together, we are more than the sum of our parts.

查理三世借用川普2026年1月26日在世界經濟論壇（WEF）上的發言，當時川普正因為想收購格陵蘭島而引發國際爭議。川普在會上強調歐洲太過依賴美國，並出言諷刺「如果當初不是美國，歐洲人就在說德語，還有一點點日語了。」意思是如果當初美國沒有加入二戰，歐洲勢必被納粹德國和大日本帝國佔領。

此處被查理三世拿來當成笑話素材，而他的「講法語」一說，原本在談的是英國在北美洲上的歷史因緣，而為了爭奪北美洲殖民地，英國（大不列顛王國）與法國（法蘭西王國）在1754年開戰，最終由英國勝利，掌握北美洲最大範圍的領土。如果當初英國沒贏，那麼歷史就完全改變了——美國獨立運動的最大敵人就會是法國，主流語言也可能會變成法語。

查理三世的講稿裡有不少富含歷史哏的幽默發言。 (歐新社)

感謝總統先生與川普夫人今晚盛情設宴。容我一言，這場晚宴，相較於當年波士頓茶黨事件，實在可以說是大有進步。因此，無論各位杯中所盛的是茶、葡萄酒、蘇格蘭威士忌、波本威士忌，甚至是可樂，都讓我們一同舉杯、高聲致意，為我們兩個驕傲而盟誼深厚的國家之過去、現在與未來而乾杯。 敬美國，也敬英國。 願上帝庇佑我們兩國。 Thank you, Mr President and Mrs Trump, for your splendid dinner this evening which, may I say, is a very considerable improvement on the Boston Tea Party! So, whether your cup contains tea, wine, Scotch whisky, bourbon or even cola, let us raise our glasses and voices as we toast the past, the present and the future of our two proud and allied nations: To the United States, and the United Kingdom. God bless both our countries.

查理三世說的波士頓茶黨事件發生於1773年12月16日，是美國邁入獨立運動的關鍵事件之一。當時英國為了挽救東印度公司的財務，透過推行《茶稅法》讓英國東印度公司可以直接在北美傾銷茶葉、又不須繳納其他稅款，而傾銷便宜茶葉到殖民地的同時，英國再從中抽取稅收。此舉釀成北美殖民地的反抗，後來抗爭者在波士頓港口登船把茶葉傾倒進海裡，成為美國獨立運動的象徵性事件。