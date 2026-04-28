貼海灘貝殼照威脅川普？前FBI局長柯米被起訴喊清白「他們又來了」

前聯邦調查局局長柯米二度遭司法部起訴。(美聯社)

前聯邦調查局(FBI )局長柯米(James Comey)28日二度遭大陪審團起訴；這次涉及柯米去年5月在社媒Instagram發布的一張海灘上以貝殻排出數字「86 47」的爭議照片。川普總統及其政府成員聲稱，那則貼文是柯米煽動暴力反川，對川普構成威脅，司法部 調查後提出控告。

美國廣播公司(ABC)報導，未來庭審時，檢方需證明這則貼文構成「真正威脅」，可能面臨很高的法律門檻。最高法院2023年裁定，構成「真正威脅」需證明發文者明白其訊息會被視為威脅。隨著「86 47」口號越來越被抗議川普政府者使用，此案可能對憲法第一修正案產生深遠影響。

柯米長期反對川普總統，司法部去年9月曾以他對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查等罪名起訴柯米，該案11月已被聯邦法官駁回。現在，北卡羅來納州 聯邦大陪審團針對柯米近一年前的貼文爭議，將他二度起訴。

柯米去年5月在Instagram發布的爭議照片呈現海灘上以貝殼排出數字「86 47」，他的標題寫道：「我在海灘散步時發現的酷貝殼組合」。在貼文引發強烈反彈後，柯米將照片刪除，並表示他不知道該貼文可能與暴力有關。

「86」俚語含義是「否決」或「擺脫」，川普是美國第45任和第47任總統。川普盟友指責該貼文是對川普的隱晦威脅。國土安全部和特勤局迅速對相關貼文展開調查。

去年，川普被福斯新聞問到柯米那則「86 47」貼文時，稱那是「呼籲暗殺總統」，暗示應起訴柯米。

川普當時表示，「他(柯米)非常清楚那是什麼意思。連小孩子都知道那是什麼意思。如果你是FBI局長，怎麼可能不知道那個意思是暗殺總統。它的意思清楚明白。」川普還說，是否起訴柯米由時任司法部長邦迪(Pam Bondi)決定，但他堅稱柯米是「腐敗警察」。

「他們又來了——這次是因為一年前在北卡羅來納州海灘上一張貝殼的照片，而且事情不會就此結束，」柯米28日在影片聲明中表示。「但對我來說沒有任何改變。我仍然是清白的，我依然毫不畏懼，並且我仍然相信聯邦司法體系的獨立性。所以，來吧。」

柯米並非首位因提及「86」數字遭抨擊的公眾人物。密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)2020年在一次電視採訪中，身後桌上擺著寫有「86 45」的數位小擺設，也遭受批評。拜登總統期間，網路上也出現過「86 46」相關內容。