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川查會 川普談婚姻被拍到輕拍梅蘭妮亞臀部

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英王查理歡迎儀式 川普談婚姻被拍到輕拍梅蘭妮亞臀部

記者胡玉立／即時報導
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川普總統(左二)28在歡迎查理國王的儀式上，與第一夫人梅蘭妮亞互動頻繁，還被攝影...
川普總統(左二)28在歡迎查理國王的儀式上，與第一夫人梅蘭妮亞互動頻繁，還被攝影記者捕捉到他輕拍第一夫人臀部。（美聯社）

川普總統28日在白宮查理三世國王和卡蜜拉王后來訪舉行的軍禮歡迎儀式上，開了一些有關英國王室和他自己婚姻的玩笑。他回憶自己生於蘇格蘭的母親，曾迷戀年輕時期的查理三世。

在美英兩國軍人與民眾群聚以及軍樂隊伴奏下，川普在白宮南草坪發表講話，強調兩國之間的特殊關係和這次英國王室造訪的歷史意義。

川普回憶他出生於蘇格蘭的母親對英國王室的痴迷；川普說，他母親曾經「暗戀」年輕時代的查理三世，每當王室成員出現在電視上時，總會「目不轉睛地盯著螢幕看」。

川普說他母親瑪麗安妮．川普（Mary Anne MacLeod Trump）19歲時來美，不久後嫁給了「他了不起的父親」佛瑞德·川普（Fred Trump）。

在講述他父母維繫長達63年的婚姻故事時，川普還拿自己和梅蘭妮亞的婚姻開玩笑說：「他們結婚63年了。恕我直言，如果你不介意的話，我們沒辦法打破那個紀錄。我們會過得很好，但肯定做不到那麼好，63年。」

在開過玩笑後，媒體攝影機捕捉到川普向和他結婚21年的妻子梅蘭妮亞，表達了一些親暱舉動；他摟著梅蘭妮亞的肩膀，還輕拍了她的臀部。

肢體語言專家詹姆斯（Judi James）告訴「每日郵報」（Daily Mail），「川普今天與妻子互動頻繁。在偶爾輕拍查理胳膊和碰觸他的背之外，川普親暱地用手環繞梅蘭妮亞的背，看起來像是表達讚賞和自豪。」

詹姆斯同時指出，查理三世的現場反應很搶鏡頭。當川普透露他母親生前曾稱讚查理「非常可愛」時，查理三世明顯嚇了一跳，勉強擠出靦腆微笑，輕輕揮了揮手。當川普聲稱他母親「暗戀查理」時，查理又一陣輕笑，臉上露出難以掩飾的尷尬笑容。

川普和查理三世這兩天似乎相處融洽，關係友好，兩人頻頻互致微笑。查理三世此行旨在展現王室外交，緩和英美兩國日漸緊張的關係。

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