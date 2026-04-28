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英王查理訪美 國會談話為烏克蘭發聲

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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英王查理三世（左）與王后卡蜜拉（Queen Camilla，右）28日訪美國會並...
英王查理三世（左）與王后卡蜜拉（Queen Camilla，右）28日訪美國會並發表演說。歐新社

英國國王查理三世（King Charles III）28日至美國國會發表演說，查理三世不但強調北約的重要性，也為烏克蘭發聲。

查理三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天的國事訪問；查理三世訪美國會談話為烏克蘭發聲28日上午再度造訪白宮，並於下午訪問國會山莊，發表約30分鐘的談話。

查理三世在談話中表示，世界所面臨的挑戰遠大於一個國家可以承受的範圍，並表示，英美之間的同盟關係不能只緬懷過往的輝煌，或者預期根本原則會簡單地延續下去；查理三世引用英國首相施凱爾訪美時所言，稱英美的夥伴關係是不可缺少的，英美不該漠視過去80年來維持關係的一切基礎，而是應該把關係建立在這個基礎之上。

查理三世指出，英美關係重新出發的起點在於安全議題，指英國理解到國家的防衛必須做出改變來面對世界的威脅；為了適應未來，英國展開冷戰以來最大規模的國防預算增幅。

查理三世提到說，北約在911事件後首度啟動北約第五條款（Article 5）的共同防禦保護承諾，且聯合國安全理事會團結一致來面對恐怖主義；英美也一起採取行動，就像英美人民在過去超過一個世紀所做的一樣，一同肩並肩經歷兩場世界大戰、冷戰和阿富汗戰爭，以及定義英美共同安全的每個時刻。

查理三世喊話說，烏克蘭和其勇敢人民的防衛需要相同的決心，以取得公正而持久的和平。

查理三世說，美軍和盟友的承諾和專業是北約的核心，誓言支持彼此的防衛、保護我們的人民和利益，並在共同對手之前，維護美國和歐洲的安全；查理三世強調說，大家共同的防衛、情報和安全連結在一起，其關係不是以年計算，而是以數十年計。

查理三世表示，美軍今天有數千名軍人、防衛官員和他們的家人駐紮在英國，就像有英國人員在橫跨30個美國州服務；英美正共同建造F-35戰機，並同意共同合作史上最具野心的潛艇項目：澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

白宮 華府 查理三世

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