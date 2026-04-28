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史無前例 美國護照擬印川普肖像 250周年限量發行

世界新聞網王若馨／即時報導
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國務院向福斯新聞提供了印有川普總統肖像的美國護照設計稿。(美國國務院)
國務院向福斯新聞提供了印有川普總統肖像的美國護照設計稿。(美國國務院)

國務院正接近完成一項美國護照的重大改版，據「堡壘報」(The Bulwark)網站引述兩名知情人士獨家報導，新版護照內頁封面將印上川普總統的肖像，甚至已有草圖流出供內部評估。

這項改版名義上是為慶祝美國建國250周年。

根據流出的設計圖，新版護照內頁封面將採用川普2025年第二次就職總統的官方肖像，背景環繞「美國獨立宣言」(Declaration of Independence)，下方會以金色印上川普的簽名。

知情人士指出，國務院計畫先「限量生產」，初期可能發行約2萬5000本帶有川普肖像的護照，未來是否全面取代現行版本仍未知；國務院尚未公布正式實施時間表或新護照的發行日期。

在媒體查證過程中，國務院最初要求延後回應時間，但兩小時內福斯新聞數位版(Fox News Digital)率先發布報導確認；隨後一名白宮發言人回應「堡壘報」，以「背景說明」方式附上福斯新聞連結，證實相關設計。

目前的護照版本是自2021年啟用，內頁封面描繪1814年法蘭西斯·史考特·基(Francis Scott Key)目睹英軍砲轟麥克亨利堡，獲啟發創作美國國歌「星條旗」的歌詞；封底則印有地球、月球與航海家號探測器圖像，並引用19世紀非裔作家安娜‧茱莉亞‧庫柏(Anna Julia Cooper)關於自由的名言。

除拉什莫爾山雕像外，現行護照設計並未出現任何總統肖像。

白宮 川普 護照

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