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川普白宮歡迎英王來訪 曝母親曾暗戀查理三世

中央社華盛頓28日專電
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美國總統川普28日在白宮舉行軍禮歡迎儀式，迎接英國國王查理三世夫婦。美聯社
美國總統川普28日在白宮舉行軍禮歡迎儀式，迎接英國國王查理三世夫婦。美聯社

美國總統川普今天在白宮舉行軍禮歡迎儀式，迎接英國國王查理三世夫婦。川普致詞時表示，美英兩國擁有特殊關係，盼這份情誼維持不變，並透露他母親出生於蘇格蘭，生前非常熱愛英國王室，還曾「暗戀過查理」。

查理三世（King Charles III）與卡蜜拉王后（Queen Camilla）昨天抵達華府，展開為期4天國事訪問，試圖在美伊戰爭陰影中修補英美之間的關係。英王夫婦這趟訪問，時值美國獨立250周年，同時慶祝兩個親密盟友之間的歷史淵源。

川普在歡迎儀式致詞表示，在華盛頓紀念碑、傑佛遜紀念堂（Thomas Jefferson Memorial）附近，向英王致敬以開啟美國獨立250周年的慶典看似有點諷刺，但事實上，「沒什麼比這更合適了」。

美國於1776年宣布脫離英國獨立。

川普指出，在美國擁有國家或憲法之前，「我們首先擁有的是一種文化、一種品格和一種信念」。在宣布獨立之前，美國人的內心就已承載「最稀有的天賦—道德勇氣」，這源自於大西洋彼岸那個「小而強大的王國」。

川普還透露，他母親出生於蘇格蘭，生前非常熱愛英國王室，包括已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。他也記得，母親曾說過，「看看年輕的查理，他真帥！」

「你能相信嗎？我的母親曾暗戀查理」，川普此話一出，讓在場的查理三世也不禁笑了出來。

此外，川普表示，80年前時任英國首相邱吉爾（Winston Churchill）和時任美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）會晤，共同勾勒出二戰後自由世界的願景。「對我們兩國獨特連結與歷史角色的理解，正是這份『特殊關係』的精髓，我們希望這份情誼能永遠保持下去」。

外電先前報導，川普多次抨擊英國首相施凱爾（Keir Starmer）反對伊朗戰事的立場，以及施凱爾政府的移民與能源政策。施凱爾雖公開批評伊朗戰爭，仍為這次國事訪問辯護。

川普曾說，查理三世此行有助於修補大西洋兩岸關係。

川普夫婦(右二和右一)在白宮南草坪舉行的歡迎儀式上，與英國國王查理三世夫婦(左二...
川普夫婦(右二和右一)在白宮南草坪舉行的歡迎儀式上，與英國國王查理三世夫婦(左二和左一)在陽台上觀看檢閱時揮手致意。路透

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